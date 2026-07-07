ADA CIGANLIJA PUNA MEDUZA! Savskim jezerom pliva na hiljade njih, došle iz Kine, a evo jesu li opasne (VIDEO)

Ada Ciganlija s pravom nosi epitet "Beogradsko more". Možda nema slanu vodu, ali zato ima - meduze.

Stručnjaci otkrivaju da li su opasne za ljude.

Male meduze od pet milimetara do oko dva centimetara najčešće primete deca igrajući se u plićaku Ade Ciganlije, što instiktivno može da ih uplaši, tada nastaje vriska i reči poput "Mamaaaa, meduzaa!".

Ipak, iako izgledaju egzotično, ove meduze su potpuno bezopasne za ljude, a kako je ranije objasnio dr Aleksandar Hegediš, ihtiolog, u pitanju su slatkovodne meduze, odnosno hidromeduze koje jako podsećaju na morske.

Pojavljuju se tokom toplijih meseci kada se steknu odgovarajući uslovi i predstavljaju još jedan dokaz koliko je podvodni svet Ade bogat i zanimljiv.

U Srbiju stigle 60-ih godina

Naučnik i biolog koji se bavi ihtiologijom, granom zoologije koja proučava ribe, dr Hegediš za RTS ranije je otkrio da su slatkovodne meduze u Evropi prisutne od kraja 19. veka.

"Poreklom su iz Kine pa su se onda raširile od Engleske, preko Francuske, Nemačke, širom Evrope i negde 60-ih godina prošlog veka stigle u Srbiju. Kada su se u Adi tačno pojavile to je teško reći ali računamo da su one otprilike od tih godina prisutne i u Savskom jezeru", objasnio je.

Zašto im Ada prija

Kako navode na Instagram stranici "diving.center.vidre" tajna se krije u karakteristikama samog jezera. Savsko jezero je veštačko, relativno je plitko i leti se izuzetno brzo zagreva, što savršeno pogoduje ovoj vrsti. Stručnjaci navode da su slatkovodne meduze vezane isključivo za tople i stajaće vode.

Ono što bi trebalo najviše da obraduje sve posetioce Ade Ciganlije jeste činjenica da se ova stvorenja pojavljuju isključivo u ekosistemima gde je voda izuzetno dobrog kvaliteta!

Autor: S.M.