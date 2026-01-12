BANKAR ALEKSANDAR IZ KRAGUJEVCA OPLJAČKAO BANKU, ODNEO SKORO MILION EVRA Sakrio ih u 6 rupa, pa policiji POSTAVLJAO ZAGONETKE! Ni dan danas nisu sve našli

Aleksandar iz Kragujevca s punim pravom nosi epitet najluđeg pljačkaša banke, a njegova životna priča mogla bi da posluži za snimanje holivudskog filma

Bivši bankar Aleksandar Spasić (42) u junu 2008. godine išetao iz jedna banke u Srbiji sa torbom punom para. Iste večeri se sam prijavio, pa terao policajce da rešavaju zagonetke kako bi im otkrio gde je novac. Posle robije se osamio na selu.

Spasić je u junu 2008, dok je radio kao blagajnik u toj banci u Kragujevcu, mirno išetao iz ekspoziture sa 1,44 miliona evra u putnoj torbi. Iste večeri se sam prijavio, a zatim je danima zavitlavao policajce, terajući ih da rešavaju zagonetke i mozgalice kako bi im otkrio gde je novac.

Najveći deo novca je pronađen, ali zauvek je nestalo 65.000 evra i 14.000 švajcarskih franaka i samo Spasić zna gde su te pare. Nakon što je odrobijao devet godina, Spasić se povukao na jedno seosko imanje i niko ga već dugo nije video u Kragujevcu.

Platio vožnju telefona

Ova filmska priča počela je pre 13 godina, kad su Spasića pritisli emotivni problemi zbog razvoda braka, pa je rešio da uradi nešto spektakularno, o čemu će pričati cela Srbija.

Dobro upućeni izvor u sve detalje pljačke banke, otkrio je da je Spasić brižljivo isplanirao kako da iznese pare iz trezora.

- On je danima dolazio na posao sa putnom torbom, govoreći kolegama da zbog razvoda postepeno iznosi stvari iz stana i to nikom nije bilo sumnjivo. Na dan pljačke, 7. juna 2008, oko 11 sati, Spasić je ušao u trezor, jer je kao blagajnik imao pristup novcu, pa je sve pare koje je tamo zatekao stavio u putnu torbu i mirno išetao iz banke - objašnjava izvor.

Prema njegovim rečima, pljačka je primećena tek oko 16 sati i odmah je obaveštena policija, a utvrđeno je da je odneto 928.000 evra, 533.000 švajcarskih franaka, 291.000 američkih dolara i 5.000 dinara.

Inspektori su strahovali da je Spasić već napustio zemlju, jer je imao pet sati prednosti za bekstvo, ali proverama je utvrđeno da osoba sa tim imenom nije prelazila granicu. U međuvremenu, inspektori su pokušavali da lociraju Spasićev telefon i ustanovljeno je da se on kretao okolinom Kragujevca, a zatim se uputio prema Čačku.

- Policajci su na putu za Čačak zaustavili taksi vozilo, u kom je bio Spasićev telefon, ali on nije bio u tom autu! Taksista je rekao inspektorima da mu je jedan mladić dao 5.000 dinara da neko vreme vozi njegov telefon po okolini grada i da u jednom trenutku krene za Čačak. Međutim, na telefonu je bila poruka upućena šefu kriminalističke policije u Kragujevcu: "Vidimo se večeras tamo gde je sve počelo" - pričao je tada sagovornik.

Policajci su očekivali da će se Spasić iste večeri vratiti u banku i da će ih tamo sačekati, ali vickasti Aleksandar je zapravo otišao u kragujevački klub "Trezor" i odatle ih je pozvao i predao se. Tada i ova priča dobija neverovatne i komične zaplete.

- Spasić je u policijskoj stanici priznao da je ukrao novac. Kazao je da mu se smučilo to što ga je ženina familija stalno omalovažavala i ponižavala, pa je hteo da im pokaže da može da uradi nešto veliko, da mirno išeta iz banke sa torbom punom para i da nikom ne zafali dlaka s glave! Kazao je inspektorima da je pare zakopao u unapred pripremljenih šest rupa u spomen-parku Šumarice i odmah su tamo upućene policijske ekipe, koje su pronašle kese sa parama. Sav novac je stavljen u džak, koji je bio težak oko 20 kilograma, pa je pod jakim obezbeđenjem odnet na brojanje. Tada je ustanovljeno da fali oko 100.000 evra u raznim valutama - rekao je izvor.

Kad su inspektori pitali Spasića gde je ostatak para, usledio je novi šok. Aleksandar im je hladnokrvno rekao da će im dati lokaciju sedme rupe, ali samo ako reše zagonetku u roku od 20 minuta.

- Policajci su tada već počeli da gube živce sa Spasićem, verovatno su proklinjali zakon koji im ne dozvoljava da ga "propuste kroz šake" jer ih zavitlava, ali pristali su na njegovu igru - rekao je izvor tada.

Zagonetka je glasila:

"Kralj ima deset podanika. Oni kralju svake godine donesu po deset poluga zlata, koje su sve teške po kilogram i iste su veličine. Špijun je obavestio kralja da jedan od podanika pravi sto grama lakše poluge, jer je gustina zlata u polugama manja. Kralj je samo jednim merenjem na vagi uspeo da sazna koji od podanika je zakidao na težini poluga. Kako je to uspeo samo jednim merenjem?"

Ovu zagonetku su policajci rešili, ali su prekoračili vreme od 20 minuta, pa im je Spasić zadao novu mozgalicu:

"Žena sprema hranu za muža. On stiže kući i, dok pere ruke, žena slučajno zakači kutiju sa solju i sva so upadne u šerpu u kojoj je spremala mužu obrok. Muž zatim seda za sto, uzima hranu, počinje da jede i kaže ženi: 'Daj mi malo soli." Koja je to hrana koja je posle pune kutije soli ostala neslana?"

Zlatna groznica

Nije poznato da li su policajci rešili i ovu zagonetku, ali spektakularna pljačka banke je već postala glavna tema u celoj Srbiji i pročulo se da je deo ukradenih para nestao! U Kragujevcu je počela prava "zlatna groznica", mnogi su lutali po Šumaricama nadajući se da će pronaći novac, a onda je usledio novi obrt.

- Radnik koji je radio na uređenju Slovačkog groblja u Šumaricama pronašao je 50.000 švajcarskih franaka i predao ih policiji. U međuvremenu je još 1.000 franaka otkriveno u poštanskom sandučetu Spasićeve bivše supruge. Ostatak od 65.000 evra i 14.000 švajcarskih franaka nikad nije nađen i samo Spasić zna gde su završile te pare - pričao je sagovornik za Informer.

On je dodao da je protiv Spasića podignuta optužnica u avgustu 2008. godine i zatim je počelo suđenje, tokom kog je Aleksandar bio na slobodi. Psihijatrijskim veštačenjem je utvrđeno da je bio uračunljiv u vreme pljačke i da se radi o veoma inteligentnoj i maštovitoj osobi.

- Osuđen je na devet godina zatvora, a nakon što je izašao iz zatvora, opet je imao problema sa zakonom. Nakon toga je otišao na jedno seosko imanje kod Kragujevca, a u naselju Bubanj, gde mu žive ćerka i sin, niko ga godinama nije video - zaključio je izvor.

Pre i posle robije pljačkao menjačnice

Javnost u Srbiji ostala je u šoku kad se saznalo da je Aleksandar Spasić, posle milionske pljačke banke, učestvovao u još dva razbojništva, gde se plen merio desetinama ili stotinama evra. Spasić je najpre, dok je čekao presudu i odlazak na robiju, početkom 2009. pokušao da opljačka menjačnicu u kragujevačkom naselju Palilula. Tada mu se radnica suprotstavila, a on je pokušao da pobegne. Međutim, na semaforu ga je sustigao vlasnik menjačnice, istukao ga i zadržao do dolaska policije. Ovaj pokušaj razbojništva mu je verovatno uračunat u devetogodišnju kaznu zatvora za pljačku banke.

Po izlasku iz zatvora Spasić je i u februaru 2017. opljačkao benzinsku pumpu u Ravnom gaju kod Knića, ali policija ga je ubrzo uhapsila sa plenom od 15.000 dinara i 50 evra. Pored novca, pronađeni su i fantomka i replika pištolja. Zašto je to uradio, samo on zna...

Autor: D.Bošković