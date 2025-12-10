AKTUELNO

Društvo

Danas slavimo dan Svetog Jakova Persijanca: Običaj koji donosi mir i oproštaj u dom

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Svetog Jakova Persijanca, mučenika iz 5. veka, čija životna priča nosi snažnu poruku – povratak u veru nikada nije kasno.

Jakov je rođen u uglednoj hrišćanskoj porodici u Persiji, ali je zbog položaja na carskom dvoru bio primoran da prinosi žrtve idolima. Nakon što su mu roditelji poslali pismo u kojem su ga nazvali „duševno mrtvim“, pokajao se i javno priznao da je hrišćanin. Zbog toga je osuđen na mučeničku smrt, a predanje kaže da je pri svakom sečenju zahvaljivao Bogu. Njegove mošti danas se čuvaju u Portugaliji, dok se glava nalazi u Rimu.

Narodno verovanje

Sveti Jakov se smatra zaštitnikom svih koji su nekada pogrešili, ali su imali snage da se vrate na pravi put. Prema verovanju, dovoljno je da se sutra u tišini pomolite, priznate grešku i zamolite za snagu da nastavite ispravnim putem. Njegova pomoć, kako se veruje, dolazi brzo onima koji se iskreno pokaju.

Šta vernici rade danas

Pale sveću i izgovaraju kratku molitvu.

Mole Svetog Jakova za mir i zaštitu u domu.

Preporučuje se iskrenost prema sebi i makar jedan mali korak ka ispravci greške.

Autor: Dalibor Stankov

#Mir

#Molitva

#Sveti Jakov Persijanac

#običaji

#oproštaj

#pravoslavlje

#verovanje

POVEZANE VESTI

Društvo

DANAS SLAVIMO SVETOG JAKOVA PERSIJANCA: Ovo bi trebalo da uradite za zaštitu svoje porodice

Društvo

DANAS RANO UJUTRU OBAVEZNO URADITE OVO! Slavimo velikog sveca, običaj ne sme da se PREKRŠI

Extra

Sutra ne zaboravite OVAJ običaj: Sveti mučenik Agatonik donosi sreću i mir tokom zime

Extra

Danas slavimo svetog Evpla: Veruje se da OVAJ običaj donosi sreću i zdravlje

Društvo

Danas je Sveti Artemije: Vojvoda koji je video nebeski krst i prorekao smrt caru!

Extra

Ne zaboravite VAŽAN OBIČAJ! Za sreću i mir do kraja godine, danas obavezno uradite JEDNU STVAR