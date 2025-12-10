Danas slavimo dan Svetog Jakova Persijanca: Običaj koji donosi mir i oproštaj u dom

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Svetog Jakova Persijanca, mučenika iz 5. veka, čija životna priča nosi snažnu poruku – povratak u veru nikada nije kasno.

Jakov je rođen u uglednoj hrišćanskoj porodici u Persiji, ali je zbog položaja na carskom dvoru bio primoran da prinosi žrtve idolima. Nakon što su mu roditelji poslali pismo u kojem su ga nazvali „duševno mrtvim“, pokajao se i javno priznao da je hrišćanin. Zbog toga je osuđen na mučeničku smrt, a predanje kaže da je pri svakom sečenju zahvaljivao Bogu. Njegove mošti danas se čuvaju u Portugaliji, dok se glava nalazi u Rimu.

Narodno verovanje

Sveti Jakov se smatra zaštitnikom svih koji su nekada pogrešili, ali su imali snage da se vrate na pravi put. Prema verovanju, dovoljno je da se sutra u tišini pomolite, priznate grešku i zamolite za snagu da nastavite ispravnim putem. Njegova pomoć, kako se veruje, dolazi brzo onima koji se iskreno pokaju.

Šta vernici rade danas

Pale sveću i izgovaraju kratku molitvu.

Mole Svetog Jakova za mir i zaštitu u domu.

Preporučuje se iskrenost prema sebi i makar jedan mali korak ka ispravci greške.

Autor: Dalibor Stankov