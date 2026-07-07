Koliko košta ugradnja komarnika u Novom Sadu?

Komarnici su jedna od onih stvari kojih se setimo tek kada komarci počnu da ulaze u stan. U Novom Sadu to se obično desi čim krenu topliji dani, posebno u naseljima blizu Dunava, kanala, zelenih površina ili dvorišta. Tada brzo postane jasno da sprej, tablete i zatvaranje prozora nisu trajno rešenje. Komarnik omogućava da prozor ili terasa budu otvoreni, a da insekti ostanu napolju.

Cena ugradnje komarnika u Novom Sadu najčešće zavisi od vrste komarnika, dimenzija, brojaprozora ili vrata, boje profila, tipa stolarije i toga da li je u cenu uračunata montaža.

Od čega zavisi cena komarnika?

Prva stvar koja utiče na cenu jeste tip komarnika. Fiksni komarnik je obično najpovoljniji. On senajčešće postavlja na prozore koji se ne koriste za izlazak, već samo za provetravanje.Jednostavan je, nema mehanizam za podizanje ili pomeranje i zato ima nižu cenu.

Cena ugradnje komarnika u Novom Sadu najčešće zavisi od vrste komarnika, dimenzija, broja prozora ili vrata, boje profila, tipa stolarije i toga da li je u cenu uračunata montaža.

Rolo komarnik je praktičniji jer se može podići kada vam nije potreban. Često se ugrađuje naprozore, ali i na manja vrata, u zavisnosti od prostora. Ima kutiju, vođice i mehanizam, pa jeskuplji od fiksnog modela. Kod pojedinih ponuđača u Novom Sadu cena rolo komarnika ide oko40 evra po kvadratnom metru, dok se kod drugih ponuda mogu videti niže početne cene,naročito za standardne dimenzije.

Plise komarnik je često najbolji izbor za balkonska i terasna vrata. Pomera se bočno, izgledauredno i lako se koristi. Zbog složenijeg sistema i većih dimenzija, obično je skuplji od fiksnogkomarnika. Za vrata i terase cena često kreće od nekoliko hiljada dinara po komadu, dok tačaniznos zavisi od širine i visine otvora.

Koliko košta komarnik za jedan prosečan prozor?

Za manji prozor standardnih dimenzija, recimo oko 80 x 120 cm, površina je približno jedankvadratni metar. Ako birate fiksni komarnik, okvirna cena može biti od oko 20 do 30 evra. Kodrolo komarnika, za sličnu dimenziju, cena može biti oko 35 do 45 evra. Naravno, ovo su okvirnevrednosti. Majstor će najčešće obračunati minimalnu meru ili dati cenu po komadu, posebnoako je prozor manji od jednog kvadratnog metra.

Za balkonska vrata cena je viša jer su dimenzije veće. Ako su vrata oko 80 x 220 cm, površinaje oko 1,75 m². Plise komarnik za takav otvor može koštati znatno više od prozorskog modela,naročito ako se bira kvalitetniji aluminijumski profil, jača mrežica ili posebna boja. Zbog toga nijeneobično da komarnik za terasu košta nekoliko puta više od fiksnog komarnika za mali prozor.

Primer ukupne cene za stan u Novom Sadu

Ako želite da postavite komarnike na tri prozora i jedna balkonska vrata, okvirni budžet možeizgledati ovako:

Za tri standardna prozora sa fiksnim komarnicima možete računati približno 60 do 90 evra,zavisno od dimenzija i izvođača. Ako umesto fiksnih birate rolo komarnike, cena za tri prozoramože biti oko 100 do 135 evra. Za balkonska vrata sa plise sistemom cena može početi od oko70 do 100 evra, ali može biti i viša kod većih vrata ili nestandardnih zahteva.

To znači da osnovno opremanje manjeg stana može koštati okvirno od oko 130 evra zajednostavniju varijantu, pa do 250 evra ili više ako se biraju rolo i plise modeli. Kod većihstanova, kuća ili lokala sa više otvora, ukupna cena može biti dosta veća, ali se ponekad možedobiti bolja cena po komadu kada se naručuje više komarnika odjednom.

Da li je montaža uračunata u cenu?

Kod nekih firmi montaža je uključena u cenu, dok se kod drugih posebno naplaćuje. Zato je važno da ne gledate samo cenu po kvadratnom metru. Pitajte da li cena obuhvata izlazak na teren, merenje, izradu, dostavu i ugradnju. Niska početna cena može delovati povoljno, ali ako se naknadno doda montaža, razlika više nije tako velika.

Takođe, proverite da li postoji minimalna obračunska mera. To znači da se i manji prozor možeračunati kao jedan kvadratni metar. Ovo je uobičajeno kod mnogih majstora, jer izrada imontaža traže vreme bez obzira na to da li je komarnik malo manji ili veći.

Šta još može da promeni cenu?

Boja profila može uticati na cenu. Bela je često standardna i najpovoljnija, dok braon, antracit iliboja drveta mogu biti skuplje. Cena može porasti i ako je otvor nepravilnog oblika, ako je pristuptežak, ako se radi na višim spratovima ili ako postoje prepreke na stolariji.

Kvalitet mrežice je još jedan važan faktor. Standardna mrežica je dovoljna za većinu stanova, alipostoje i jače varijante, na primer za domove sa kućnim ljubimcima. Takvi modeli su otporniji, alii skuplji. Ako imate mačku koja često skače na prozor ili psa koji gura vrata terase, vredi pitatiza čvršću mrežu.

Kako izabrati majstora ili firmu?

Najbolje je da tražite jasnu ponudu pre nego što dogovorite posao. Pošaljite dimenzije ilizakažite merenje, pitajte koji tip komarnika preporučuju i tražite da cena bude napisana postavkama. Dobra ponuda treba da sadrži vrstu komarnika, dimenzije, boju profila, rok izrade,cenu montaže i eventualnu garanciju.

U Novom Sadu postoje specijalizovane firme koje rade proizvodnju i ugradnju, a jedna odnajboljih lokalnih firmi koja se bavi komarnicima je Vidović Alu-Plast.

Da li se isplati ugradnja komarnika?﻿﻿

Ugradnja komarnika se uglavnom isplati već prve sezone. Umesto da stalno kupujete sredstvaprotiv komaraca, zatvarate prozore ili palite klimu samo zato što ne možete da provetriteprostor, komarnici rešavaju problem na duži rok. Posebno su korisni u spavaćim sobama,dečijim sobama, kuhinjama i dnevnim boravcima sa izlazom na terasu.

Za većinu stanova u Novom Sadu najpametnija kombinacija je fiksni komarnik za prozore kojise retko koriste, rolo komarnik za prozore kojima često prilazite i plise komarnik za balkonskavrata. Tako se dobija dobar balans između cene, praktičnosti i izgleda.

Autor: S.M.