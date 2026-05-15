4 vrste muškatli koje u Srbiji cvetaju bez prestanka: Terasa će vam izgledati skuplje i raskošnije nego ikad

Muškatle su godinama simbol naših terasa, dvorišta i prozora. Gotovo da nema ulice u Srbiji u kojoj tokom maja i juna nećete videti crvene, roze ili bele cvetove kako padaju preko ograda i žardinjera.

I nije slučajno što ih žene kod nas toliko vole.Traju dugo, podnose sunce bolje nego većina letnjeg cveća i čak i kada ih pomalo zaboravite, opet uspeju da procvetaju.

Baš zato su muškatle postale klasik koji nikada ne izlazi iz mode. Neke vrste su ipak izdržljivije od drugih, bolje podnose naše leto, nagle promene vremena i jake vrućine koje poslednjih godina postaju sve češće.

Kaliope muškatle su hit jer podnose i najveće vrućine



Ako postoji vrsta muškatli koja poslednjih godina dominira terasama, onda su to kaliope. Njihovi cvetovi su veliki, gusti i izgledaju raskošno čak i kada sunce udara direktno tokom celog dana.

Ove muškatle nastale su ukrštanjem više sorti, pa važe za jednu od najotpornijih vrsta. Brzo rastu, šire se i daju utisak pune, bogate terase čak i kada imate samo nekoliko saksija. Upravo zato ih mnogi biraju za velike balkone i dvorišta koja žele da izgledaju kao mediteranske bašte.

Viseće muškatle prave najlepši efekat na balkonima

One su klasik koji nikada ne može da izgleda loše. Viseće muškatle stvaraju duge slapove cvetova koji padaju preko terasa i prozora, pa čak i najobičniji balkon odmah izgleda sređenije i toplije.

Odlično podnose sunce, vetar i spoljne uslove, zbog čega su idealne za zgrade, više spratove i otvorene terase. Najlepše izgledaju u crvenoj boji, mada su poslednjih godina sve popularnije i nežno roze i bele varijante.

Uspravne muškatle su razlog zbog kog su terase naših baka uvek izgledale savršeno

To su one "obične" muškatle koje gotovo svi pamte iz detinjstva. Stabilne su, kompaktne i neverovatno zahvalne za održavanje. Mogu da rastu u manjim saksijama, velikim žardinjerama ili direktno u zemlji.

Njihova najveća prednost je što dugo traju i lako opstaju čak i kod ljudi koji nisu posebno vešti sa cvećem. Upravo zato ih mnogi i dalje smatraju najboljim izborom za početnike.

Engleske muškatle izgledaju najraskošnije, ali traže malo više pažnje

Njih mnogi zovu i kraljevskim muškatlama, i dovoljno je da ih jednom vidite da bude jasno zbog čega. Cvetovi su veliki, bogati i gotovo nestvarni, pa često izgledaju kao da nisu pravi.

Ipak, za razliku od drugih vrsta, engleske muškatle su nešto osetljivije. Ne vole prejako sunce tokom celog dana i više im prija blago zaštićen prostor. Kada se pravilno neguju, izgledaju spektakularno i često postanu najlepši deo cele terase.

Muškatle možda jesu tradicionalno cveće, ali postoji razlog zbog kog ih ljudi decenijama ne menjaju. Malo koja biljka može toliko dugo da cveta, podnese leto u Srbiji i pritom izgleda lepo čak i kada temperatura pređe 35 stepeni.



Autor: Iva Besarabić