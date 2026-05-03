Muškatle će vam cvetati kao lude: Samo dodajte ovaj sastojak u vodu i desiće se čudo

Muškatle su jedna od najomiljenijih biljaka u našim domovima, zahvaljujući svojoj raskošnoj lepoti i jednostavnom održavanju.

Da biste osigurali da vaše muškatle cvetaju do kasne jeseni, ključno je pružiti im adekvatan nivo joda. Nedostatak joda može usporiti rast biljaka i povećati njihovu podložnost bolestima. Evo kako to možete postići na jednostavan način.

Prvo, trebate pripremiti jodnu vodu. U litru vode dodajte kap farmaceutskog joda. Nakon toga, koristite ovu vodu za zalivanje vaših muškatli. Preporučuje se da sipate oko 50 ml ove jodne vode duž unutrašnjih ivica svake saksije.

Važno je da vodite računa da ne preterate s količinom joda jer to može da ošteti koren biljke. Takođe, budite oprezni da ne koristite proizvode za biljke koji već sadrže jod jer bi to moglo rezultirati prekomernom dozom.

Osim toga, tokom proleća do jeseni, preporučuje se redovno zalivanje muškatli vodom koja sadrži prehranu za biljke na bazi fosfora. Ova prihrana pomaže u podsticanju cvetanja i održavanju zdravlja biljke.

Uz ove jednostavne korake, možete osigurati da vaše muškatle budu u punom cvatu tokom cele sezone, pružajući vam predivan ukras na terasi ili u bašti.

Autor: Marija Radić