Ova biljka privlači zmije: Ako je posadite, u tren oka gmizavci će okupirati celo dvorište

Mnogi baštovani u bršljanu (Hedera helix) vide savršen "zeleni tepih" koji prekriva gole površine i misle da će ulepšati svaki vrt. Na prvi pogled, njegovi sjajni listovi koji lagano puze preko ograda i sitne, tamne bobice deluju privlačno, gotovo romantično.

Međutim, hortikulturisti i stručnjaci za divlje životinje upozoravaju: ispod te zelene fasade krije se skriveno sklonište za neželjene goste - zmije i druge životinje koje mogu predstavljati opasnost.

"Odličan je pokrivač tla. Otporan je, raste svuda, a ptice ga obožavaju", često ćete čuti od komšija. Istina je da zaista raste svuda, ali ono što mnogi ne znaju jeste da sadnjom ovih biljaka, kao što su najpoznatiji bršljan (Hedera helix) i slične puzavice, zapravo mogu pozvati zmije u svoj vrt. Stručnjaci objašnjavaju da zmije ne dolaze niotkuda - privlače ih hrana i sigurno sklonište. Guste, zapetljane puzavice stvaraju duboke, hladne i vlažne slojeve lišća, savršene kao "nekretnina" za ove gmizavce.

Ove biljke postaju posebno opasne jer stvaraju zaklon u kojem zmije mogu neprimećeno boraviti. Ispod sjajnog sloja lišća krije se mračni lavirint stabljika i truleži, koji im pruža idealno sklonište. Vlagu koju zadržavaju listovi koriste i glodari, žabe i gušteri, što zmijama olakšava pronalazak hrane. Dodatno, ptice grabljivice i kućni ljubimci teško će uočiti zmiju koja se stopila sa tamnim, gustim lišćem.

Kako učiniti vrt bezbednijim

Osim što privlače zmije, ove puzavice poznate su po svojoj agresivnosti. Ako se puste bez nadzora samo jednu sezonu, brzo se šire izvan svojih gredica i guše ostale biljke u vrtu. One pobeđuju u "ratu za prostor": stvaraju gustu senku koja sprečava rast drugih biljaka, kradu vlagu i hranljive materije svojim snažnim korenjem, a mogu oštetiti i stabla, ograde, pa čak i fasade kuća ako se puste da rastu uspravno.

Stručnjaci savetuju kako učiniti vrt bezbednijim. Preporučuje se izbegavanje sadnje gustih, niskih pokrivača tla u blizini ulaza, terasa i staza. Umesto kontinuiranih zelenih pokrivača, bolje je koristiti šljunkovite staze i otvorene površine kako zmije ne bi imale "autoput" do doma. Takođe, redovno održavanje je ključno i puzavice ne smeju postati neprobojni "tepisi". Alternativa su uspravne ukrasne trave ili autohtone niske trajnice koje ne stvaraju gust, zapetljan sloj.

Ako već imate problem s ovim biljkama, njihovo uklanjanje zahteva strpljenje. Ne treba pokušavati sve iskopati odjednom, već radite u sekcijama, počevši od kuće i terasa prema spolja. Nakon uklanjanja, korenje treba temeljno iskopati, a biljni materijal pažljivo odložiti kako se ne bi ponovo ukorenio u kompostu.

Na kraju, važno je shvatiti da svaki izbor biljke u vrtu određuje koga pozivate u svoj prostor. Ponekad je bolje odabrati otvorene, pregledne biljke, umesto onih koje kriju tajne u svom dubokom, zelenom zagrljaju. Pre nego što posadite privlačnu puzavicu, zapitajte se da li zaista želite mesto u vrtu u koje se plašite da zavirite da biste videli šta se krije ispod površine.

Autor: A.A.