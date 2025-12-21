AKTUELNO

Nikako ne unosite u kuću: Ako za Novu godinu dobijete ovaj poklon, odmah ga se spalite

Takvi ljudi možda deluju ljubazno, ali će često biti prvi koji vam donesu dar


Prema feng šui stručnjacima, važno je obratiti pažnju na stvari koje unosimo u svoj dom, pa tako i na poklone koje primamo. Nije svejedno od koga dolaze – neki darovi mogu nositi negativnu energiju, koja se polako prenosi na vaše okruženje i utiče na vaše raspoloženje i sreću.

Najrizičniji su pokloni koje dobijete od ljubomornih ili zavidnih osoba, koje u dubini duše ne žele vaš uspeh. Takvi ljudi možda deluju ljubazno, ali će često biti prvi koji vam donesu dar – a sa njim dolazi i negativna energija.

Ako kod osobe koja vam daje poklon nešto “ne štima” i vaša intuicija vam šalje upozorenje, to je prvi i najvažniji znak da dar ne treba prihvatiti. Slušajte svoje osećaje – retko kad grešite kada je u pitanju intuicija.


Savetuju se sledeći koraci:

Nemojte poklon samo odložiti sa strane – to neće ukloniti negativnu energiju.

Najbolje je da ga odmah iznesete iz kuće.


Po nekim preporukama, čak ga i spalite, kako biste potpuno oslobodili svoj prostor od potencijalne negativnosti.

Ovo pravilo posebno važi tokom prazničnog perioda, kada svi želimo da naš dom bude ispunjen pozitivnom energijom i harmonijom.

