Dnevni horoskop: Ovnovima stiže novac, Rak preispituje emocije, a Vodolije otkrivaju novu priliku

Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za prvi dan poslednjeg meseca u ovoj godini. Nekim znacima horoskopa zvezde će biti baš naklonjene.

OVAN

Planetarni aspekti u vašem znaku donose vam racionalni pristup i realnije sagledavanje poslovne situacije. Finansijski dobitak. Ovaj dan može vam doneti nesuglasice s partnerom. Moguća je partnerova ljubomora. Oslabljen imunitet usled nedovoljno kvalitetne ishrane.

BIK

Razgovor s nadređenima može da protekne u znaku nesuglasica i razmirica. Situacija zahteva prilagođavanje. Vaš odnos s partnerom se sve više produbljuje. Osećate se veoma ispunjeno na emotivnom planu. Skloni ste upalama grla, problemima sa štitnom žlezdom, kao i s predelom vrata.

BLIZANCI

Početak nove poslovne saradnje ili promena u timu zaposlenih obeležiće atmosferu na poslu ovog dana. Potrudite se da budete maksimalno iskreni prema partneru. U suprotnom, sledi kriza poverenja. Budite oprezni kad je polje zdravlja u pitanju jer možete biti skloni raznim sitnim komplikacijama i problemima.

RAK

Početak nove poslovne saradnje i sklapanje ugovora o dugoročnoj saradnji najavljuju period uzlazne putanje u karijeri. Kriza poverenja između vas i partnera može biti glavna tema ovog dana. Ljubomorne scene. Moguće je da ćete u većoj meri biti skloni problemima i da će vas mnogo toga na neki način opterećivati.

LAV

Ovaj dan će vam doneti važan razgovor s nadređenima. Tom prilikom bićete pohvaljeni za odlične rezultate. Zajednički izlazak među prijatelje učiniće ovaj dan posebno lepim i prijatnim za vas i vašeg partnera. Pred vama je faza u kojoj ćete imati probleme s glavoboljom, sinusima, upalama u predelu glave, osetljivim očima.

DEVICA

Glavna tema ovog dana biće poslovni sastanak, na kom ćete dobiti pozitivne komentare za odlične poslovne rezultate. Dopada vam se osoba koju svaki dan viđate na poslu. Načinite prvi korak, uspeh neće izostati. Posvetite sebi i svom telu negu i brigu koja vam je potrebna kako biste se konačno bolje osećali.

VAGA

Vaši odnosi s nadređenima i s kolegama u velikoj meri će se popraviti. To će doprineti boljoj atmosferi i prosperitetu. Potrudite se da ništa ne prećutkujete pred partnerom. U suprotnom, moguća je duboka kriza poverenja. Veoma je moguće da ćete imati probleme s cirkulacijom, upalnim i bolnim stanjima.

ŠKORPIJA

Planetarni aspekti u vašem polju poslovanja stavljaju akcenat na poslovni sastanak. Uspešni poslovni sporazumi. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz fazu iskušenja. Moguća je kriza poverenja, i to obostrana. O svemu što vas muči se na prvom mestu posavetujte s lekarom.

STRELAC

Budite oprezni u komunikaciji sa osobom s kojom danas budete poslovno pregovarali. Moguć je previd. Dopada vam se osoba koja živi daleko od vas ili nije slobodna. Sve vreme razmišljate kako da rešite problem. Tokom ove faze je važno da se ne forsirate previše, da se odmarate i vodite više računa o sebi.

JARAC

Poslovno putovanje i važan poslovni sastanak biće glavne teme na poslovnoj sceni. Finansijski uspeh. Slobodne Jarčeve očekuje poznanstvo s veoma zanimljivom osobom u znaku Škorpije ili Jarca. Neophodno je da budete usmereni na sebe i svoje potrebe.

VODOLIJA

Vaš odnos sa autoritetima danas može da bude problematičan. Neko od vaših kolega počeo je da širi spletke o vama. Očekuje vas lep izlazak u društvo, a tom prilikom upoznaćete zanimljivu osobu u znaku Lava. Vodite računa i o nekim skrivenim problemima i simptomima koji bi mogli da vas prate.

RIBE

Negativan komentar kolege na poslu danas može da vas isprovocira. Moguća je burna rasprava. Ovaj dan može vam doneti slučajan susret s bivšom ljubavlju. To će pokrenuti stare strasti. Moguće je obnavljanje veze. Očekuje vas faza u kojoj ćete biti skloni brojnim komplikacijama na polju zdravlja.

Autor: A.A.