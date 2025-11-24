Dnevni horoskop za 24. novembar: Ovnovima stiže novčani priliv, a Vage će se neprijatno iznmenaditi spletkarenjem na poslu

Dnevni horoskop za 24. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka.

Evo šta horoskopske znake očekuje ovog ponedeljka.

Ovan

Glavna tema ovog dana su finansije. Uspešno ćete se dogovoriti o nekim dugovanjima i uslediće neke uplate. Nesporazum s partnerom u vezi s nekim zajedničkim investicijama. Neko od vas će morati da popusti. Vreme je da više mislite na sebe i svoje zdravlje.

Bik

Međuljudski odnosi su se pogoršali i to vam može predstavljati glavni problem. Može doći do burne rasprave. Napetost može da dovede do verbalnih konflikata između vas i partnera. Pažljivo birajte reči. Mogući su problemi s disajnim putevima, sinusima, plućima, moguća je prehlada, grip, a takođe je težak period i ako bolujete od astme.

Blizanci

Očekujte prepreke i zastoje u poslovanju. Budite obazrivi u rukovanju novcem i ne ulazite u rizične investicije. Planete vam pružaju podršku da otvorenim razgovorom prevaziđete stari problem u vezi s partnerom. Tokom ove faze možete da budete skloni gojenju, pa je važno da povedete računa o ishrani.

Rak

Oni koji sarađuju sa inostranstvom mogu da očekuju uspeh, ali će pregovori biti teški i zahtevaće prilagođavanje. Razmirice mogu da pokrenu veći sukob između vas i partnera, a povod mogu biti sitnice. Mogući su problemi s grlom, upalama i infekcijama koje zahvataju grlo.

Lav

Reorganizacija poslovanja donosi promene u načinu rada, a moguće su i nove dužnosti koje ćete obavljati do daljeg. Partner može da priredi ljubomorne scene, a negativni komentari mogu biti povod za svađu. Očekuju vas glavobolje, nesvestice, nizak pritisak. Nepovoljan je period ako imate migrenu.

Devica

Problematična komunikacija na poslu može obeležiti dan. Neophodno je kompromisno rešenje. Nalazite se na ljubavnoj prekretnici. Oni koji su nezadovoljni doneće radikalna rešenja po sistemu "sve ili ništa". Generalno ste malaksali, oslabljeni, mogući su i problemi zbog hroničnog umora. Proverite krvnu sliku.

Vaga

Manipulacije i spletke nekih vaših kolega mogu vas danas neprijatno iznenaditi. Tim povodom moguće su verbalne konfrontacije. Oprez! Partner je ozbiljno shvatio vaše primedbe na račun njegovog ponašanja. Problemi s nervnim sistemom su naglašeni, kao i s cirkulacijom, nogama, stopalima, zglobovima, ali i sa srcem.

Škorpija

Završetak rada na projektu obeležiće dan. Neophodno je da sva dugovanja izmirite na vreme, da ne bi došlo do komplikacija. Poznanstvo sa osobom u znaku Bika ili Vage može da se pretvori u ozbiljnu vezu. Mogli biste da budete skloni problemima s kičmom, zubima, kostima.

Strelac

Poseban uspeh vas očekuje ako se bavite privatnim biznisom. Proširenje kruga saradnika i otvaranje nove perspektive. Načinite prvi korak ka osobi koja vam se već dugo dopada. Na pomolu je novi početak. Česta ukočenost vas prati, kao i bolovi u leđima. Posavetujte se s fizioterapeutom o tome.

Jarac

S jedne strane dolazi neočekivani dobitak, ali ćete isto tako iznenada imati izdatke. Budite oprezni! Pred vama je početak ljubavne avanture sa osobom u znaku Raka. Buran i uzbudljiv ljubavni period. U ovoj fazi možete da budete skloni gojenju, pa dodatno treba da vodite računa o ishrani.

Vodolija

Negativno naelektrisanje na poslu donose pogoršani međuljudski odnosi. Dan mogu obeležiti verbalni dueli. Vaša veza s partnerom prolazi kroz krizu poverenja. Sporno pitanje se mora rešavati bez odlaganja. Generalno ste snažni i energični. Međutim, treba da povedete računa o svojoj sklonosti ka porocima.

Ribe

Problematična finansijska situacija nastaje zbog zakašnjenja isplata. Pripremite rezervni plan! Poznanstvo sa osobom u znaku Device ili Raka pretvoriće se u nešto mnogo više od onoga što ste očekivali. Na polju zdravlja su mogući problemi vezani za šećer u krvi.



Autor: Jovana Nerić