Dnevni horoskop za 22. novembar: Lavove čeka strastvena avantura, Strelčevima stiže novac, a Vage muče porodični problemi

Dnevni horoskop za 22. novembar. Donosimo detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta ove subote očekuje pripadnike Zodijaka.

OVAN

Sastanak iza zatvorenih vrata proteći će u napetoj pregovaračkoj atmosferi, ali na kraju ćete ipak uspešno sklopiti sporazum. Bez razmišljanja ćete se upustiti u strastvenu ljubavnu avanturu na kraćem putovanju.

BIK

Akcenat tokom ovog dana je na poslovnoj saradnji. Pregovori neće teći lako, ali postići ćete uspešan dogovor. Nalazite se u iskušenju da pređete granicu prijateljstva sa osobom koju već dugo poznajete. Bolovi u grlu.

BLIZANCI

Planete koje borave u vašem znaku daju vam energiju da radite na više poslova u isti mah. Uspeh u kreativnim zanimanjima. Kriza poverenja između vas i partnera obeležiće ovaj dan. Partner može da vam priredi ljubomornu scenu. Prehlada.

RAK

Rakovi koji posluju sa inostranstvom mogu naići na problem u komunikaciji. Neophodno je prilagođavanje. Komentar koji vam je uputio partner doživeli ste kao provokaciju. Moguće su razmirice i nesuglasice između vas. Alergija.

LAV

Lavovi koji imaju sopstveni biznis mogu da očekuju odlične rezultate i proširenje kruga poslovnih saradnika. Slobodni Lavovi imaće brojne prilike za ljubavnu avanturu, pa će na taj način lako izabrati pravu osobu. Pad imuniteta.

DEVICA

Device koje se bave kreativnim oblastima ili nekom umetnošću očekuje period pojačane inspiracije i velikog uspeha. Nije poželjno da u ovom periodu prećutkujete neke stvari partneru. To bi moglo da probudi sumnju. Pad imuniteta.

VAGA

Problemi u odnosu s nadređenima mogu da budu u vezi s prevelikim brojem zaduženja. Razmišljate o promeni radnog mesta. Jedan stari problem u okviru porodice i sa ukućanima može vam zadati glavobolju. Pad imuniteta.

ŠKORPIJA

Ovaj period obeležiće veoma važni poslovni sastanci, na kojima ćete sklopiti veoma unosan ugovor o dugoročnoj saradnji. Pomešana osećanja između vas i partnera doneće naizmenično scene nežnosti i scene ljubomore. Prehlada.

STRELAC

Planete koje borave u vašem polju poslovne saradnje donose vam priliku da proširite krug svojih poslovnih saradnika. Finansijski dobitak. Slobodne Strelčeve očekuje poznanstvo s veoma zanimljivo osobom u znaku Blizanaca ili Vage.

JARAC

U ovom periodu ćete biti spremniji na rizike, ali ti rizici će vam se višestruko isplatiti. Finansijski dobitak. Jarčevi koji su u braku danas će uspešno rešiti jedan dugotrajan problem u okviru svog odnosa. Reumatske tegobe.

VODOLIJA

Atmosferu ovog dana na poslu mogu da obeleže uspešni poslovni pregovori sa saradnicima. To će vam doneti finansijski dobitak. Vodolije koje su u vezi u ovom periodu mogu da prevaziđu neki svoj stari zajednički problem.

RIBE

Ovo je period pojačane intuicije i nadahnuća, pa će vaše ideje naići na odličan odziv potencijalnih poslovnih saradnika. Ribe koje su u vezi imaće mnogo bogatiji društveni život, očekuju ih zajednički izlasci. Glavobolja.

