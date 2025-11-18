Dnevni horoskop: Ribe prevazilaze krizu poverenja sa partnerom, a Lavovi su u dilemi

Dnevni horoskop za 18. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam je Zodijak priredio ove subote.

OVAN

Očekuje vas uspeh u saradnji s nekom stranom kompanijom. Moguće je iznenadno poslovno putovanje. Posvetite više vremena partneru, jer to u velikoj meri može popraviti atmosferu nakon udaljavanja u poslednje vreme. Postoji problem s nestabilnim pritiskom i lošom cirkulacijom.

BIK

Neočekivane vesti mogu da pokvare vaše planove za danas. Bićete u situaciji da improvizujete rešenje. Očekuje vas burna ljubavna avantura sa osobom u znaku Škorpije ili Ribe. Dinamičan ljubavni period. Morate da se pripazite hladnoće, jer može da naudi vašim bubrezima i sinusima.

BLIZANCI

Planete u vašem znaku daju vam dodatni elan i motivaciju. Mnoge stvari će vam lakše poći od ruke. Očekuje vas susret sa osobom s kojom se dugo niste videli, a prema kojoj niste ravnodušni. Obnavljanje veze. Kad je zdravlje u pitanju, Blizance očekuju problemi s pritiskom, cirkulacijom i kostima.

RAK

Ovaj dan vam može doneti dilemu jer se nalazite pred važnom odlukom. Potražite mišljenje konsultantskog tima. Osoba s kojom se svaki dan viđate na poslu počinje da vam znači mnogo više. Sledi zbližavanje. Imunitet vam je opao i bilo bi dobro da hitno uradite nešto.

LAV

Poslovno putovanje i sastanak s novim poslovnim partnerima obeležiće ovaj dan. Uspešno sklapanje sporazuma. Partner s kojim ste počeli da se viđate ponaša se nedosledno. Nalazite se u dilemi, ne znate na čemu ste. Ono što vam je prikazano kao ozbiljan problem jeste nedostatak psihičke stabilnosti.

DEVICA

Budite oprezni prilikom sklapanja nove poslovne saradnje, jer postoji mogućnost nerealnih obećanja. Vaš odnos s partnerom kao da stagnira i zato želite da uvedete neke nove elemente. Putovanje može da oživi stari žar. Device imaju utisak da su sputane sa svih strana i da ne mogu ništa da promene.

VAGA

Oscilacije u platnom prometu nalažu oprez u upravljanju novcem. Moguć je zastoj u prilivu važnog dela finansija. Glavni izazov ovog dana je to što se možete zaljubiti u osobu koja nije slobodna. Moguća je tajna veza. Prisutni su nezadovoljstvo, nesigurnost, neraspoloženje.

ŠKORPIJA

Veoma je važno da danas slušate svoju intuiciju, a ne mišljenja ostalih kolega. Pogrešan potez bi mogao da vam donese gubitak. Partner s kojim ste počeli da izlazite budi u vama pomešana osećanja. Sumnjate u njegovu iskrenost. Lutaćete od osećanja nezadovoljstva do osećanja depresije, nemoći, utiska da ste žrtva.

STRELAC

Negativan komentar od nadređenog može da vam pokvari raspoloženje. Osećate da ste pod pritiskom. Planirate zajedničko putovanje s partnerom, a to će doprineti mnogo većem zbližavanju između vas. Zdravlje je solidno. Strelci se osećaju snažno. Jako im je bitna dobra kondicija.

JARAC

Negativna atmosfera ovog dana može se sastojati u spletkama ili pokušaju manipulacije od jednog poslovnog partnera. Partner se ponaša kontradiktorno i vi ne znate šta da mislite. Sumnjate u njegova osećanja. Bez obzira na to kako se Jarčevi osećaju, čak i da nemaju nikakve simptome, bitno je da hitno urade nešto za poboljšanje imuniteta.

VODOLIJA

Važan poslovni sastanak na kojem će se doneti bitne odluke obeležiće ovaj dan. Očekuje vas proširenje kruga nadležnosti. Slobodne Vodolije mogu da se zaljube na prvi pogled u jednu osobu u znaku Lava ili Ovna. Redovno se bavite fizičkom aktivnošću, i to vam dosta pomaže da se osećate jako i dobro.

RIBE

Ribe koje sarađuju sa inostranstvom ili se spremaju da odu u inostranstvo da rade očekuje veoma uspešan period. Danas ćete uspešno prevazići krizu poverenja koja već duže vreme traje između vas i partnera. Ukoliko ste donedavno bili bolesni ili na nekoj terapiji, u toku je period regeneracije.

Autor: Marija Radić