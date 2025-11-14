Dnevni horoskop: Ribama pada imuitet, Device imaju nesporazum sa partnerom, a Lavove čeka ljubavna avantura

Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam je Zodijak priredio ovog petka.

OVAN

Atmosferu na poslu mogu da pogoršaju spletke koje širi neko od vaših kolega. Neko pokušava da vam naruši ugled. Nedoslednost u vašim izjavama može probuditi sumnju partnera. Moguća je kriza poverenja. Zdravlje Ovnova generalno nije loše.

BIK

Nije preporučljivo da danas vučete rizične poslovne poteze, niti da ulazite u rizične investicije. Postoji mogućnost da previdite nešto. Uživate u lepom i harmoničnom periodu s partnerom. Lep izlazak u društvo. Bikovi su puni energije i nije potrebno da posebno vode računa o zdravlju.

BLIZANCI

Konjunkcija Merkura i Neptuna može vam doneti pad koncentracije. Odluke donosite na timskom nivou. Pred vama je buran ljubavni period, koji će obeležiti strastvena ljubavna avantura zasnovana više na fizičkoj privlačnosti. Mogući su uglavnom hronični problemi.

RAK

Ovaj dan obeležiće proširenje kruga saradnika. Obratite pažnju na sve detalje prilikom ugovaranja posla da ne bi došlo do gubitka. Uspešno ćete prevazići nesuglasice s partnerom. Sledi period većeg zbližavanja. Rakovima je glava najosetljiviji deo tela.

LAV

Vaše rasuđivanje u ovom periodu može se rasplinuti na preveliki broj pravaca poslovanja. Oprez s rizičnim investicijama. Ovaj period obeležiće ljubavna avantura sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja. Potrebno je da se zaštite od hladnoće, jer je to jedan od načina na koji možete da ugrozite zdravlje.

DEVICA

Planetarni aspekti mogu privremeno da vam zamagle rasuđivanje. Krupne odluke ostavite za kasnije. Mogući su nesporazumi između vas i partnera. Kao da svako od vas živi u nekom svom svetu. Može se desiti da vam neka hrana zasmeta ili da, ako imate kamen ili pesak u žučnoj kesi, aktivira navedeni problem.

VAGA

Ovaj dan mogu obeležiti nesporazumi na poslu, posebno ukoliko radite s klijentima. Oprez u komunikaciji. Brojne prilike za avanturu i pojačani magnetizam učiniće da osetite posebno zadovoljstvo. Vage su hiperaktivne, pa je veoma važno da se dovoljno odmaraju.

ŠKORPIJA

Pritisak zbog krajnjih rokova može vam doneti nervozu. Trudite se da ispunite očekivanja nadređenih. Vaš odnos s partnerom ima tendenciju međusobnog udaljavanja. Potrudite se da rešite taj problem na vreme. Zdravlje vam je stabilno, naročito početkom nedelje.

STRELAC

Ključ uspeha sastoji se u tome da poštujete prioritete i ne rasplinete se u poslu. Atmosfera nerazumevanja i nesuglasica između vas i partnera. Imate osećaj kao da govorite različitim jezicima. Postajete osetljivi. Mogući su problemi s genitalijama. Obratite se lekaru radi analiza.

JARAC

Danas su mogući nesporazumi na poslu. Potrudite se da preciznije izložite svoje stavove o bitnim pitanjima. Posvetite više vremena partneru, jer bi, ako nastavite tako, moglo doći do nepovratnog udaljavanja. Disajni organi su vam osetljivi. Mogući su problemi i sa alergijama i hormonima.

VODOLIJA

Planetarni aspekt na polju novca može vam doneti pogrešnu procenu u pogledu nekih investicija. Nesporazumi s partnerom i u okviru porodice mogu obeležiti ovaj dan. Neophodan je kompromis. Vaša ideja da sačekate da simptomi prođu sami od sebe nije najbolja.

RIBE

Ne preporučuje vam se da započinjete rad na novom projektu, jer postoji velika mogućnost da ne vidite bitne detalje. Slobodne Ribe danas mogu upoznati svoju srodnu dušu na nekom kraćem putovanju. Ribama je generalno pao imunitet, pa su mogući različiti problemi.

Autor: A.A.