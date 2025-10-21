Dnevni horoskop: Ovnovi oprez zbog zdravlja, Rakovi u finansijskom plusu, a Vage...

Kroz dnevni horoskop za 21. oktobar donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam Zodijak predviđa za ovaj utorak.

OVAN

Planetarni aspekti mogu da vam donesu previše analize i neodlučnosti. Bolje je da odluke donosite timski. Partner se ponaša nedosledno i ne znate na čemu ste. Otvoreno porazgovarajte o svemu. Čuvajte imunitet. Pokušajte da ga podignete pomoću prirodnih supstanci, umesto lekova.

BIK

Bikovi koji se bave uslužnim delatnostima mogu da naiđu na prepreke. Bićete u situaciji da improvizujete rešenje. Stari problem u okviru vaše porodice može da kulminira. Međutim, ovog puta iziskuje hitno rešenje. Čuvajte sinuse i disajne organe, jer bi tokom ovog prelaznog perioda mogli da vam prave problem.

BLIZANCI

Potrudite se da što preciznije izrazite svoje ideje i stavove kako ne bi došlo do velikog nesporazuma. Krupne odluke odložite za kasnije. Uspešno ćete prevazići jedan problem u porodici koji vas već duže vreme muči. Potencijalna nervoza, koju vi snagom volje možete da odagnate.

RAK

Glavna tema ovog dana su finansije. Zahvaljujući mudrom poslovnom potezu, očekuje vas finansijski dobitak. Zajedničkim snagama s partnerom uspešno ćete realizovati jedan važan cilj. Period harmonije. Obratite pažnju na kožu. Idu hladni dani i koži je potrebna posebna nega.

LAV

Predstoji vam uspeh u saradnji sa inostranstvom. Uspešan poslovni sastanak najaviće vam unapređenje finansijske situacije. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz turbulentan period. Moguće su nesuglasice i rasprave. Osetljiva vam je glava, naročito sinusi, ali to je normalno za ovaj deo godine.

DEVICA

Ovaj dan obeležiće uspešan poslovni sastanak. Otvara vam se nova perspektiva u okviru saradnje sa inostranstvom. Očekuju vas nesuglasice, ali ćete ipak na kraju uspešno rešiti jedan veliki problem. Meteoropatske reakcije, reagujete na promenu vremena.

VAGA

Potrudite se danas da jasno izlaže svoje stavove. Moglo bi vrlo lako da dođe do velikog nesporazuma. Nalazite se u iskušenju da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Privlačnost između vas je neodoljiva. Muči vas nesanica. Opustite se uz neku dobru knjigu.

ŠKORPIJA

Pruža vam se prilika da proširite krug poslovnih saradnika. To će se veoma pozitivno odraziti na obim posla i vaše finansije. Partner se ponaša nedosledno i to u vama budi sumnju u njegova osećanja prema vama. Variranje pritiska i aritmije ukazuju na problem.

STRELAC

Uspeh u trgovini i u okviru uslužnih delatnosti i ugostiteljstva obeležiće ovaj dan na poslu. Uspešan poslovni sporazum. Vaš odnos s partnerom kreće se uzlaznom putanjom. Uspešno ste prevazišli nesporazum odranije. Bolovi u grlu, ne unosite hladna, gazirana pića u organizam.

JARAC

Uspešno ćete prevazići komplikovan splet okolnosti do kojeg može danas da dođe na poslu. Uspeh na timskom nivou. Danas možete da se nađete u iskušenju da se upustite u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Dehidratacija organizma, unosite veću količinu tečnosti.

VODOLIJA

Pruža vam se prilika da pokrenete nov izvor prihoda. Možete početi da zarađujete kroz hobi. Finansijski dobitak. Vodolije koje su u vezi očekuje kratkotrajna, ali burna rasprava s partnerom. Moguće su scene ljubomore. Izbegavajte nerviranje.

RIBE

Glavna tema je vaša finansijska situacija. Zahvaljujući dobrom osećaju za poslovni pravac, očekuje vas prava poslovna ekspanzija. Vaš odnos s partnerom funkcioniše u stilu dva koraka napred - korak nazad. Kriza poverenja. Osećate se dobro. Čitate informativno o prevenciji raznih bolesti.

Autor: A.A.