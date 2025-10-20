DNEVNI HOROSKOP: Ovnove očekuje finansijski dobitak, Rakovima predstoji fatalno poznanstvo, a Ribama...

Dnevni horoskop za 20. oktobar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam Zodijak predviđa za ovaj ponedeljak.

OVAN



Akcenat tokom ovog dana je na finansijskim pitanjima. Očekuje vas finansijski dobitak u saradnji sa inostranstvom. Poći će vam za rukom da ostvarite zajednički projekat s partnerom. Vaš odnos će krenuti uzlaznom putanjom. Primenjujete sopstvene metode lečenja.

BIK



Pruža vam se prilika da aktivirate dodatni izvor prihoda. Ovo će biti period vaše ekspanzije. Ovaj dan može doneti lošu volju između vas i partnera. Kao da svako živi u svom svetu. Neophodno je prilagođavanje. Poželećete da odete u spa-centar.

BLIZANCI



Oslonite se na tim saradnika jer biste mogli imati problema s koncentracijom. Ne preduzimajte rizične poteze. Radikalno različiti stavovi o bitnom pitanju mogu stvoriti razdor između vas i partnera. Povedite računa o hrani koju uzimate u većim količinama.

RAK



Očekuje vas rad na novom projektu, ali biće potrebno da ovladate novim veštinama da biste ostvarili napredak. Predstoji vam poznanstvo s jednom fatalno privlačnom osobom u znaku Škorpije ili Jarca. Zimogrožljivi ste, bavite se sportom.

LAV



Poslovna komunikacija danas predstavlja najveći izazov za vas. Neophodno je da zadržite diplomatski stav. Slobodni Lavovi su na početku nove veze, ali mogu imati dilemu između dve osobe koje im se dopadaju. Slatkiše i alkoholna pića morate zaboraviti.

DEVICA



Odlični rezultati na poslu danas vam mogu doneti pohvale i priznanje. Napredak u karijeri. Slobodne Device danas se mogu zaljubiti na prvi pogled u jednu neodoljivu osobu u znaku Riba ili Jarca. Kolena će vam biti osetljivija nego inače. Zglobovi traže predah jer ste ih preforsirali.

VAGA



Vage koje se bave uslužnim delatnostima i trgovinom trebalo bi da budu opreznije s rizičnim poslovnim potezima. Moguć je zastoj. Slobodne Vage bi se mogle zaljubiti na prvi pogled u jednu osobu u znaku Ovna ili Lava. Zaboravite omiljenu brzu hranu.

ŠKORPIJA

Nepovoljan aspekt može stvoriti negativnu atmosferu u poslovnoj komunikaciji. Moguć je konflikt s kolegom. Slobodne Škorpije bi se mogle naći pred izazovom upuštanja u tajnu vezu sa osobom koji znaju preko posla. Nemojte zanemariti bolove u leđima.

STRELAC



U ovom periodu ostvarićete konkurentnu prednost s novom tehnologijom rada i inovativnim metodama poslovanja. Finansijski uspeh. Slobodni Strelčevi mogu se zaljubiti u veoma privlačnu osobu u znaku Lava. Fizikalnu terapiju sprovedite do kraja.

JARAC



Ovaj dan može da obeleži nesporazum na poslovnom sastanku. Moguće su manipulacije i spletke saradnika. Poći će vam za rukom da zajedno s partnerom ostvarite jedan važan zajednički cilj. Ništa se ne može rešiti preko noći, pa je nepotrebno gubiti živce uzalud.

VODOLIJA



Vodolije koje se bave kreativnim zanimanjem mogle bi ostvariti veliki uspeh u ovom periodu. Finansijski dobitak. Posvetite partneru mnogo više vremena. Previše ste se povukli u svoj svet. Povedite računa o zubima, očima i koži.

RIBE



Ovaj period doneće uspeh i odlične rezultate pre svega onim Ribama koje se bave uslužnim delatnostima ili nekim kreativnim zanimanjem. Kriza poverenja potresa vašu vezu s partnerom. Potrudite se da rešite problem. Moguće su glavobolje, koje već postaju hronična tegoba.

