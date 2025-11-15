DNEVNI HOROSKOP: 15. novembar donosi iznenađenja! Rakovi očarani novom osobom, Vage u drami na poslu, Jarčevi vraćaju staru ljubav

Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam je Zodijak priredio ove subote.

OVAN

Sastanak iza zatvorenih vrata i poverljivi razgovori obeležiće ovaj dan. Uspešno sklapanje sporazuma. Osećate potrebu da promenite nešto u vašoj vezi s partnerom. Situacija zahteva prilagođavanje. Vrlo je bitno da Ovnovi urade nešto konkretno i hitno po pitanju dizanja imuniteta.

BIK

Proširićete krug poslovnih saradnika, ali oprezno sa onima koji previše obećavaju. Proverite istoriju njihovog poslovanja. Nalazite se pred odlukom da pređete granice prijateljstva sa osobom koju dugo poznajete. Bikovima su ugrožene kosti. Mogući su reuma, bolovi ili, u najgorem slučaju, prelom.

BLIZANCI

Jedan od poslovnih saradnika mogao bi danas da vam zada glavobolju izmenom ranije dogovorenog plana. Postoji mogućnost krize poverenja između vas i partnera. Potrudite se da ispravite tu nepravdu. Blizanci treba da se čuvaju hladnih stvari, na primer jela i pića, i potrebno je da budu dobro utopljeni.

RAK

Profesionalno usavršavanje će vam pomoći da ostvarite napredak u karijeri. Uspeh ukoliko polažete ispite. Susret sa zanimljivom osobom na nekom putovanju može se pretvoriti u nešto mnogo više od avanture. Bubrezi su vam osetljivi, kao i glava. Ukoliko su izloženi hladnoći, prvi su na udaru i mogu da odreaguju.

LAV

Danas je neophodno da krupne odluke donosite na timskom nivou. Moguć je zastoj u platnom prometu. Ovaj dan donosi vam iskušenje da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Privlačnost između vas je neodoljiva. Sinusi su osetljivi i postoji mogućnost problema.

DEVICA

Potrudite se da što preciznije izražavate svoje stavove. Postoji velika mogućnost da budete pogrešno shvaćeni. Kriza poverenja između vas i partnera danas može kulminirati. Neophodno je da razgovarate o svemu. Na zdravlje Devica povoljno utiče redovna fizička aktivnost.

VAGA

Do vas mogu dopreti spletke od kolega od kojih to niste očekivali. Neko od njih će pokazati svoje pravo lice. Vaš odnos s partnerom može biti prožet krizom poverenja. Došlo je do udaljavanja između vas. Glavni problem je loš imunitet. Vage u najkraćem mogućem roku moraju nešto konkretno da urade u vezi s tim.

ŠKORPIJA

Ne preporučuje vam se da u ovom periodu povučete rizične poslovne poteze. Postoji velika mogućnost previda i gubitka. Osoba s kojom ste počeli da izlazite ponaša se kontradiktorno. Nalazite se u velikoj dilemi. Loša cirkulacija. Upravo hladni dani mogu da pogoršaju ovaj problem.

STRELAC

Glavni izazov sastoji se u tome da ispoštujete rok. Međutim, organizacija vam danas neće biti jača strana. Različito viđenje bitnog pitanja može da stvori nesuglasice između vas i partnera. Neophodan je kompromis. Mogući su problemi s kostima i to ima potencijal da traje duži period.

JARAC

Ne savetuje vam se da u ovom periodu započinjete rad na novom projektu. Mogući su veliki previdi. Ovaj period može vam doneti obnavljanje komunikacije sa osobom iz prošlosti. Obnavljanje ljubavne veze. Neophodno je da Jarčevi ozbiljno shvate zdravlje i posvete mu se.

VODOLIJA

Nije preporučljivo da povučete rizičan poslovni potez niti da ulazite u saradnju sa osobom koja vam je sumnjiva. Otkrili ste da partner nije bio potpuno iskren i to vas je razočaralo. Vaša osećanja su pomešana. Mogući su problemi s jetrom ili kamenjem u žučnoj kesi, razmislite o detoksu.

RIBE

Ribe koje se bave umetničkim pozivom mogu da ostvare veliki uspeh i postignu veću popularnost. Ovaj dan može vam doneti nesporazume s partnerom. Vaši stavovi o bitnom pitanju potpuno se razlikuju. Ribe su sklone variranju pritiska, više neće znati da li im je loše od visokog ili niskog pritiska.

Autor: A.A.