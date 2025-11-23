DNEVNI HOROSKOP: Blizancima se bivša ljubav vraća u život, Vage se bore sa prehladom, a Device...

Dnevni horoskop za 23. novembar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje poslednjeg dana u nedelji.

OVAN



Zahvaljujući vašem mudro osmišljenom poslovnom potezu, ovaj dan doneće vam znatan finansijski uspeh. Sve više vas privlači osoba za koju unapred znate da nije slobodna. Tajna veza je na pomolu. Nesanica.

BIK



Akcenat tokom ovog dana je na finansijama. Biće bolje da odluke donosite na timskom nivou, jer će postojati mogućnost previda. Danas možete naići na problem u komunikaciji s partnerom i ukućanima. Neko će morati da pristane na kompromis. Bolovi u grlu.

BLIZANCI

Početak rada na novom projektu i sklapanje važnog sporazuma koji vam može doneti unapređenje finansijske situacije. Slobodni Blizanci danas mogu da obnove komunikaciju s bivšom ljubavi. Nastavak ljubavne priče. Moguće su povrede, čuvajte se.

RAK



Na poslovnoj sceni danas može da dođe do konfliktne situacije i nesporazuma u odnosu s kolegama. Poći će vam za rukom da ostvarite važan zajednički cilj s partnerom. Vaš odnos je prožet razumevanjem. Alergija.

LAV

Ovaj dan može vam doneti uspeh uz primenu vaših najsmelijih i najoriginalnijih ideja. Posvetite više vremena partneru, inače će doći do sve većeg otuđenja. Slobodni Lavovi danas mogu da se zaljube na prvi pogled. Čuvajte se virusa.

DEVICA

Ovaj dan može vam doneti nesuglasice s nekim kolegama na poslu. Čuvajte se manipulativnih osoba u radnom okruženju. Slobodne Device očekuje poznanstvo s veoma zanimljivom i privlačnom osobom preko prijatelja. Pad imuniteta.

VAGA



Ovaj dan može da protekne u znaku kraćeg poslovnog putovanja. To vam može doneti uspešno zaključenje poslovnog sporazuma. Iznenađenje može da vam priredi prijatelj koji će vam otkriti svoja prava osećanja. Prehlada.

ŠKORPIJA



Pritisak od nadređenih da što pre završite rad na projektu može stvoriti dodatnu nervozu. Povratak bivše ljubavi u vaš život može vam doneti stare dileme i pokrenuti raniji problem koji ste imali u vezi s njom. Zdravlje solidno.

STRELAC



Planete u vašem polju poslovanja unose nove elemente u radno okruženje. Novo poglavlje u karijeri. Strelčevi mogu da naiđu na nesporazume i nesuglasice u odnosu s partnerom. Situacija zahteva kompromisna rešenja. Glavobolja.

JARAC



Ovaj dan će vam doneti iznenadno poslovno putovanje i sklapanje ugovora o saradnji. Primenite svoju veštinu pregovaranja. Odnos s partnerom obeležava atmosfera harmonije i međusobnog razumevanja. Reumatske tegobe.

VODOLIJA



Ovaj dan može vam doneti izoštrenu intuiciju, pa će poslovni potez imati dugoročne pozitivne efekte po vaše finansije. Vodolije koje su u vezi u ovom periodu mogu da prevaziđu neki svoj stari zajednički problem. Problemi sa zglobovima.

RIBE



Atmosferu ovog dana na poslu obeležiće početak rada na nekom dugoročnom projektu. Očekuje vas finansijski dobitak. Ovaj period može vam doneti situaciju u kojoj ćete se osećati neshvaćeno u partnerskom odnosu. Glavobolja.

Autor: D.Bošković