DRAMA POD OSTROGOM: Otac Joil prekinuo venčanje zbog kuma, mladoženja pao u nesvest kada je čuo istinu

Otac Joil je pod Ostrogom prekinuo venčanje mladog para jer je odmah prepoznao da ga mlada i kum varaju kako bi mu nakon razvoda uzeli sav novac.

Na društvenim mrežama masovno se deli svedočanstvo igumanije iz manastira Reškovica o ocu Joilu Bulatoviću, čuvenom ostroškom duhovniku. Priča o njegovoj prozorljivosti i daru da vidi skrivene namere ljudi ponovo je u fokusu javnosti, a vernici svedoče da se od ovog duhovnika „ništa nije moglo sakriti“.

U svedočanstvu se opisuje događaj kada je pod Ostrog došao mladi par sa kumom kako bi se venčali. Otac Joil, koji je tada služio, odmah je osetio da nešto nije u redu i odbio je da obavi čin venčanja. Kada su ga upitali u čemu je problem, on se okrenuo kumu i javno ga raskrinkao:

„A što ti, kume, mu spavaš sa ženom?“

Iako je kum pokušao da se opravda rečima: "A gde ja, ma kakvi!", otac Joil se odmah okrenuo devojci i optužio je da vara budućeg muža sa kumom. Ona je burno negodovala tvrdeći da to nije istina, ali je istina ubrzo isplivala na videlo.

Kako se navodi u priči, nesrećni mladić je toliko voleo svoju izabranicu da je od pretrpljenog stresa i šoka pao u nesvest, nakon čega su morali da ga sklone sa strane kako bi došao sebi. Ispostavilo se da je otac Joil razotkrio dobro osmišljen plan: radilo se o ljudima koji su planirali da se venčaju, a potom naknadnim razvodom uzmu ogroman novac ovom mladiću.

Ipak, priča ima srećan kraj koji svedoči o Božijem promislu. Mladić je ostao pod Ostrogom da se oporavi od velikog razočaranja, gde su svi brinuli o njemu. Tamo je upoznao jednu čestitu i finu devojku koja mu je ponudila čaj, a iz tog poznanstva rodila se ljubav koja je krunisana brakom.

"Mladi se zaljubljuju u iluzije, a posle glava zaboli"

Ova objava izazvala je lavinu komentara na Fejsbuku. Vernici i pratioci ostali su zatečeni pronicljivošću koju je otac Joil pokazao u ovoj situaciji, a komentari ne prestaju da pristižu.

- Mladi momci se zaljubljuju u iluzije i prividjenja, a posle kada glava zaboli... Nije džabe naš veliki Vladika Rade govorio o ženskoj ćudi kao smiješnoj raboti, znajući iz iskustva. Skladan brak, to je danas retkost, uglavnom je to sindrom sitnog pakla... - napisao je u dužem komentaru jedan od korisnika.

- Bog ga pogledao - kratko je prokomentarisala Brankica, aludirajući na to da je prevareni mladić zahvaljujući ocu Joilu izbegao katastrofu i kasnije pronašao pravu sreću.

Drugi komentatori dodaju da su ovakve priče dokaz da "razboriti ljudi sa čvrstom verom uvek prepoznaju laž i prevaru", dok se na samoj stranici zaključuje kratkom i jasnom porukom: "Od oca Joila se ništa ne sakri!"

Autor: S.M.