Muslimanski dečak doživeo čudo pod Ostrogom: Otac monasima doneo hiljade evra, dočekala ga lekcija za ceo život

Pod Ostrogom se desilo čudo kada je nemi dečak (14) muslimanske veroispovesti progovorio posle pet dana molitvi koje su mu monasi čitali u pravoslavnoj svetinji.

Manastir Ostrog vekovima važi za mesto gde prestaju zakoni logike, a počinje vera koja pomera planine. Pod stenama ove svetinje ne broje se krvna zrnca niti se gleda ko se i kako moli - važno je samo sa kolikom nevoljom i nadom čovek dolazi. Jednom takvom čudu, koje je prenerazilo i podiglo čitav Nikšić na noge, prisustvovala je i Beograđanka čije je ime poznato redakciji Informera. Ona je za naš portal do detalja ispričala dramu kojoj je svedočila tokom svog višednevnog boravka pod Ostrogom.

Monasi pet dana čitali molitvu

- Bila sam svedok čuda pod Ostrogom! Musliman je doveo sina koji nije govorio iako je imao 14 godina. Posle lekara, svih pregleda i neuspelih pokušaja koji su ubijali detetu svaku nadu polako, porodica Handović je probala da pod srpskom svetinjom, o kojoj je toliko priča čuo, potraži spas. Ne mareći za pravoslavlje i potpuno drugačiju veru, otac Selim i njegov sin Adnan su krenuli put Ostroga - započinje ova Beograđanka svoju potresnu ispovest.



Otac Selim i sin Adnan stigli su pod Ostrog, gde su ih monasi primili raširenih ruku. Pet dana su monasi dečaku svakodnevno čitali molitve za zdravlje, dok se otac tiho molio pored njega. Nakon petog dana, sa blagoslovom su krenuli nazad kući.

A onda je usledilo jutro koje Handovići nikada neće zaboraviti. Čim se probudio, četrnaestogodišnji Adnan je – progovorio! Tišina koja je trajala čitavu deceniju i po prekinuta je prvim rečima, a u kući je nastala opšta pometnja. Otac, majka i rodbina plakali su od sreće, a vest se brzinom munje proširila Nikšićem.

Misterija i priče o vradžbinama

- Čula sam da je posredi možda bila neka vradžbina, ali to niko ne može da potvrdi. Iz usta tog deteta nikada pre nije izašla reč, a onda je odjednom počeo da priča! Selim, majka i cela porodica su digli čitav Nikšić na noge jer im se konačno ostvario san - objašnjava naša sagovornica.

Međutim, ova neverovatna priča dobila je svoj nastavak već sutradan, kada se preplavljen neopisivom zahvalnošću, Selim odmah vratio pod Ostrog. Sa sobom je poneo kovertu sa više hiljada evra, želeći da daruje manastir i ljude koji su mu vratili sina. Ali, tamo ga je dočekala lekcija koju će pamtiti dok je živ - monasi nisu hteli ni da čuju za novac.

Naša sagovornica iz Beograda bila je tu i kada je došlo do susreta i razgovora između oca i sveštenika, koji najbolje oslikava suštinu ovog svetog mesta:

Kada je sveštenik pitao Selima odakle mu uopšte ideja da je potrebno donositi novac za bilo koju molitvu, otac je iskreno, kroz suze, rekao reči koje slamaju srce: "Bili smo svuda, obišli silne bolnice, lekare... Dao sam brdo para, pa valjda mogu i želim da poklonim onome ko je to i uspeo!"

Monasi su ostali dosledni – novac nisu uzeli, poručivši ocu da novac ne može kupiti božiju milost i da je jedina hvala koju svetitelj traži to da Adnan izraste u dobrog i poštenog čoveka.

Autor: A.A.