NOVI DETALJI HORORA U BEOGRADU! Vršnjaci ga pretukli i skinuli svu garderobu: Napadnut dečak (14) hitno zbrinut u Tiršovoj

Foto: Pexel

Dečak (14) primljen je sinoć u Dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici zbog povreda na telu koje su mu zadali vršnjaci.

Kako se nezvanično saznaje, u pitanju su lake telesne povrede, poput ogrebotina.

Nezvanično, njega je grupa od nekoliko dečaka sinoć oko 20 sati opljačkala i skinula mu svu garderobu.

Ljudi su našli pretučeno dete samo u donjem vešu, kod igraonice i odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć.

Kako saznajemo, nakon ukazane lekarske pomoći mališan je u pratnji oca pušten na kućno lečenje.

On je, nezvanično, izjavio da ga je napala grupa dečaka i da su ga tukli, a zatim mu uzeli mobilni telefon i sa njega skinuli sve stvari.

Autor: D.Bošković

