Srpska crkva niče na mestu gde je kršten Isus Hrist! Vodič sa beogradskim duhom i jordanskim srcem: Samer Khasseb o istorijskom trenutku za srpski narod (VIDEO)

Samer Khasseb, harizmatični turistički vodič rođen u Beogradu, postao je sinonim za spajanje jordanske tradicije i balkanskog duha.

Kroz svoj profesionalni rad, on je sa velikom hrabrošću i stručnošću ugostio više od 25.000 turista sa naših prostora, ali najznačajnije poglavlje ove saradnje ispisano je nedavno kroz istorijski čin jordanske monarhije.

Tokom zvanične posete srpskog patrijarha Porfirija Jordanu u decembru prošle godine, dogodio se gest koji će ostati duboko urezan u istoriju dva naroda.

Kralj Abdulah II odlučio je da daruje zemlju za izgradnju hrama.

- Jordanski kralj, njegovo veličanstvo kralj Abdulah II je poklonio parcelu gde će se sagraditi Srpska pravoslavna crkva - priča Samer.

Ono što ovaj dar čini posebnim jeste upravo njegova lokacija, jer se parcela nalazi na jednom od najznačajnijih duhovnih mesta na svetu.

- To je mesto gde je Isus Hrist kršten rukom Jovana Krstitelja - nastavlja Samer.

Za vernike iz Srbije i sa Balkana, ovo predstavlja neprocenjivu vrednost, jer je kralj time „poklonio i dao dar, veliki dar srpskom narodu... gde će srpski narod moći da poseti svoju crkvu ovde na svetom mestu“.

Samer Khasseb, koji decenijama svedoči o lepoti ove zemlje, promoviše duh tolerancije koji Jordan gaji prema svim posetiocima, bez obzira na njihovu religiju. Jordan se u izvorima opisuje kao „Hašemitska kraljevina Jordana, kraljevinu mira, poštovanja, tolerancije i velike ljubavi“.

Putnicima koji se odluče da posete ove krajeve šalje se poruka dobrodošlice: „Jordan vas čeka raširenih ruku sa puno ljubavi, tolerancije i poštovanja“.

Zahvaljujući naporima ljudi poput Samera i viziji jordanskog kralja, srpski narod će uskoro imati svoje duhovno utočište na samom izvoru hrišćanske istorije.