Samer Khasseb – Jordanac sa srcem za Balkan: Svakog gosta doživljavam lično, jer znam koliko znači imati nekoga na koga možeš da se osloniš u stranoj zemlji

Izvor: Pink.rs, Foto: Samer Khasseb /Privatna arhiva ||

Samer Khasseb je Jordanac rođen u Beogradu, sa majkom iz Srbije i ocem iz Jordana, koji već godinama pokazuje šta znači istinsko gostoprimstvo.

Kao lokalni vodič u Jordanu, Samer je ugostio preko 25.000 turista sa Balkana, vodeći ih kroz svaki kutak ove fascinantne zemlje sa profesionalizmom, harizmom i hrabrošću.

Foto: Samer Khasseb /Privatna arhiva

Njegova posvećenost ne prestaje kada tura završi – Samer je uvek dostupan 24/7, brine o putnicima kada se razbole, povrede ili im zatreba bilo kakva pomoć. Njegova toplina, energija i entuzijazam čine svaku turu nezaboravnom, a putnici sa Balkana ga pamte kao pravog prijatelja Jordana.

Foto: Samer Khasseb /Privatna arhiva

Samer Khasseb nije samo vodič – on je živa legenda za sve koji žele da upoznaju Jordan sigurno, zabavno i potpuno bez stresa. Njegova misija je jasna: da svaki turista sa Balkana oseti Jordan kao svoj drugi dom.

Foto: Samer Khasseb /Privatna arhiva

Za sve što je učinio za hiljade ljudi, Samer zaslužuje najveće priznanje od svih balkanskih zemalja – jer njegova posvećenost i ljubaznost ostavljaju neizbrisiv trag u srcima svih njegovih gostiju.

Foto: Samer Khasseb /Privatna arhiva

- Kada ljudi sa Balkana dođu u Jordan, moj cilj nije samo da im pokažem znamenitosti, već da im pružim osećaj sigurnosti i pripadnosti. Svakog gosta doživljavam lično, jer znam koliko znači imati nekoga na koga možeš da se osloniš u stranoj zemlji - priča Samer za Pink i dodaje:

Foto: Samer Khasseb /Privatna arhiva

- Moj posao ne prestaje završetkom ture. Bilo da je u pitanju zdravstveni problem, nepredviđena situacija ili obična potreba za savetom, uvek sam tu. Verujem da se prava vrednost putovanja ne meri kilometrima, već odnosima koji ostanu posle njega. Ako se ljudi iz Jordana vrate kući sa osmehom i osećajem da su stekli prijatelja, znam da sam uradio pravu stvar.

Foto: Samer Khasseb /Privatna arhiva

Jordan kroz oči Samera – iskustvo koje se pamti zauvek.

Foto: Samer Khasseb /Privatna arhiva

Foto: Samer Khasseb /Privatna arhiva

Foto: Samer Khasseb /Privatna arhiva

Foto: Samer Khasseb /Privatna arhiva

Foto: Samer Khasseb /Privatna arhiva

Foto: Samer Khasseb /Privatna arhiva

#Balkan

#Jordan

#Samer Khasseb

#gost

#turistički vodič

