AMSS PRED SEZONU GODIŠNJIH ODMORA: Šta obavezno proveriti pre polaska na letovanje?

Letnja sezona sa sobom donosi specifične izazove, ali da vozači uz dobru pripremu mogu da izbegnu veliki broj problema, rekao je komercijalni direktor Auto-moto saveza Srbije (AMSS) Nebojša Mandić.

- Ne možemo da kažemo da je lakše zimi ili leti, jer svaka sezona nosi svoje specifičnosti. Činjenica je da tokom leta imamo mnogo više vozila na putevima, mnogo više tranzitnog saobraćaja kroz Srbiju i mnogo više putovanja ka turističkim destinacijama. Naš Operativni centar radi 24 časa dnevno, svakog dana u godini, i stoji na raspolaganju svim vozačima za sve informacije i pomoć na putu - rekao je Mandić.

Poslednjih dana nekoliko teških saobraćajnih nesreća ponovo je otvorilo pitanje bezbednosti na putevima. Za svega sedam dana život je izgubilo deset osoba, među kojima i više mladih ljudi.ž

Mandić je istakao da se uzroci najtežih nesreća godinama ne menjaju.

- Najčešći uzroci saobraćajnih nesreća jesu neprilagođena brzina, umor vozača, tehnička neispravnost vozila i precenjivanje sopstvenih mogućnosti. Ljudi često misle da mogu da voze još malo, da izdrže još nekoliko desetina kilometara, a upravo tada dolazi do tragedija - upozorio je.

Kako je naveo, upravo zbog toga AMSS svakodnevno apeluje na vozače.

- Naša uloga je da svakodnevno podsećamo vozače da poštuju saobraćajne propise, da ne voze umorni, da ne precenjuju svoje mogućnosti i da strogo poštuju pravila. To je jedini način da saobraćaj bude bezbedniji.

Operativni centar radi bez prestanka

Iza svakodnevnih izveštaja o stanju na putevima nalazi se složen sistem u kojem učestvuju brojne državne institucije.

Prema rečima Mandića, AMSS u svakom mestu u Srbiji ima mobilne ekipe koje po prijemu poziva izlaze na teren u najkraćem mogućem roku.

- Operativni centar radi 24 časa dnevno. U svakom mestu u Srbiji imamo mobilne ekipe koje izlaze na teren i pružaju neophodnu pomoć. Istovremeno prikupljamo informacije od Uprave granične policije, saobraćajne policije, Puteva Srbije i drugih relevantnih institucija. Sve te informacije obrađujemo i prosleđujemo vozačima kako bi mogli da isplaniraju bezbedno putovanje - rekao je Mandić.

On je dodao da se informacije danas menjaju iz minuta u minut.

- Svesni smo da vozači danas žele kratke i precizne informacije. Zato u realnom vremenu, 24 sata dnevno, prikupljamo podatke, obrađujemo ih i distribuiramo putem televizije, portala, društvenih mreža i našeg sajta kako bi stigli do što većeg broja ljudi.

Mandić je ocenio da su vozači danas znatno informisaniji nego ranije zahvaljujući mobilnim aplikacijama i društvenim mrežama, ali upozorava da to nije dovoljno ukoliko se zanemare osnovna pravila bezbednosti.

- Informisanost jeste veća nego ranije, ali nikada nije na odmet podsećati na opasnosti koje donose neprilagođena brzina, alkohol, neobraćanje pažnje na druge učesnike u saobraćaju ili precenjivanje sopstvenih mogućnosti.

Šta obavezno proveriti pre polaska na put

Jedna od najčešćih grešaka vozača jeste polazak na put bez provere vozila i dokumentacije.

- Tehnički pregled jeste zakonska obaveza prilikom registracije, ali naš savet je da se pre svakog dužeg puta dodatno proveri tehnička ispravnost vozila, nivo ulja i ostalih tečnosti, stanje pneumatika, ali i sva dokumentacija - upozorio je Mandić.

Posebno je ukazao na proveru putnih isprava.

- Vozači treba da provere važenje pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, da li im je potrebna međunarodna vozačka dozvola ili dozvola za upravljanje tuđim vozilom. Mnoga vozila danas su u vlasništvu lizing kuća ili kompanija i upravo zbog toga ljudi često imaju problem na granici - izjavio je Mandić.

Jedan od najčešćih problema na graničnim prelazima jeste nedostatak zelenog kartona.

- Najčešće je u pitanju euforija pred put ili nedovoljna informisanost. Dešava se da vozači tek na granici shvate da im je potreban zeleni karton, pa moraju da se vraćaju nazad. Zamislite situaciju kada u četiri ili pet ujutru morate da tražite gde ćete izvaditi taj dokument.

Kako je objasnio, zeleni karton predstavlja međunarodnu potvrdu o obaveznom osiguranju vozila.

- Vozači treba unapred da provere da li im je potreban zeleni karton i da ga pribave kod osiguravajuće kuće kod koje imaju polisu auto-odgovornosti - rekao je direktor AMSS.

Pored putnog zdravstvenog osiguranja, AMSS preporučuje i člansku karticu pomoći na putu.

- Mi imamo slogan 'Jedna briga manje'. Kada dođe do kvara ili neke nepredviđene situacije, ljudi najčešće prvo upadnu u paniku. Mi smo tu da 24 časa dnevno, kako u Srbiji tako i širom kontinentalne Evrope preko međunarodne mreže partnera, organizujemo svaku vrstu pomoći kako naši vozači ne bi ostali sami - kazao je Mandić.

Dodao je da članovi mogu da računaju na pomoć bez obzira na to gde se nalaze.

- Nama mogu da se obrate za svaku nepredviđenu okolnost ili savet kako bismo im pomogli da bezbedno nastave put ili se vrate kući.

TAG uređaj štedi vreme i povećava bezbednost

Govoreći o elektronskoj naplati putarine, Mandić podseća da je TAG uređaj zakonska obaveza za teretna vozila četvrte kategorije, ali ga preporučuje i vozačima putničkih automobila.

- Naša preporuka je da ga, u skladu sa mogućnostima, koriste i vozači automobila i motocikala. Na taj način povećava se protočnost saobraćaja, izbegavaju se gužve na naplatnim rampama, a samim tim povećava se i bezbednost.

On je podsetio i da AMSS omogućava kupovinu i konfiguraciju TAG uređaja za korišćenje u zemljama Zapadnog Balkana.

Najvažniji savet: Za volan samo odmoran i trezan

Na kraju razgovora Mandić je još jednom apelovao na vozače da ne zanemaruju osnovna pravila bezbednosti.

- Pre svega, na put treba krenuti odmoran. Alkohol i psihoaktivne supstance apsolutno ne dolaze u obzir. Vozilo mora biti tehnički ispravno, pojas vezan, brzina prilagođena uslovima na putu, a vozači ne smeju da precenjuju svoje mogućnosti.

Posebnu poruku uputio je mladima, koji tokom letnjih meseci češće izlaze i voze noću.

- Svi smo nekada bili mladi, ali postoji život i posle mladosti. Ako planiraju izlazak ili provod na kojem će konzumirati alkohol, nikako ne treba da sedaju za volan. Takvim ponašanjem ugrožavaju i sebe i druge učesnike u saobraćaju.

Mandić je zaključio da svaki bezbedno pređeni kilometar predstavlja zajednički uspeh svih učesnika u saobraćaju.

- Naš cilj je da podignemo svest vozača na nivo na kojem će svaki bezbedno pređeni kilometar biti zajednički uspeh svih nas - rekao je Mandić.

Autor: A.A.