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U jednom delu Srbije POTOP, u drugom vedro: Evo ko je sledeći na udaru padavina

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Ovog jutra i prepodneva kiša umerenog intenziteta pada na severoistoku Srbije, naročito u Banatu, a na području Vršca bilo je pljuskova sa grmljavinom.

Kiša pada i u ostalim delovima Vojvodine, ali je najizraženija u Banatu.

U nastavku prepodneva pored Banata, kiša će padati i u Beogradu.

Sredinom dana oblačni i padavinski sistem u severozapadnoj visinskoj struji zahvatiće Podumavlje, Pomoravlje, sever Šumadije i Braničevski okrug i kretaće se ka istoku zemlje.

Padaće kiša umerenog intenziteta, a povremeno se očekuju i pljuskovi, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom.

Za današnje pogoršanje vremena odgooran je hladni front koji se iz centralne Evrope premešta dalje na istok, ali jednim delom kao oslabljen i preko Panonske nizije. On će dosta izraženije biti istočnije i preko Karpata. Preko Srbije ovaj sistem preći će danas kao oslabljeni sistem, ali će doneti promenu vremena.

Ipak, na svom putu doneće jak severozapadni vetar i prodor malo svežije vazdušne mase sa severa, ali i prolazne padavine.

Ovaj hladni front deo je veoma snažnog ciklona, koji se sa juga Skandinavije izmestio preko juga Baltika iznad pribaltičkih zemalja i sada se kreće svojim centrom preko sevcera Belorusije ja zapadu i severozapadu Rusije.

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Posle podne pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom južnije od Vojvodine. Ne prete vremenske oluje i nepogode, iako su ponegde mogući malo izraženiji grmljavinski procesi sa ljuskovima, naročito u jugozapadnim i južnim delovima Srbije, kao i na planinama.

Prodor hladnog fronta doneće i jak severozapadi vetar, koji će u Vojvodini, na istoku Srbije i na planinama biti i veoma jak.

Maksimalna temperatura biće danas od 28 do 32°C, u Beogradu do 29 stepeni, posle podne u padu.

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Trenutne temperature kreću se od 22 na severu do 29 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu je 24.

Zlatibor meri 20, Kopaonik 17 stepeni.

U četvrtak i petak sunčano i ugodno toplo, samo u četvrtak ujutro na jugu sa kišom i pljuskovima.

Maksimalna temperatura biće od 26 do 30°C.

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Autor: Marija Radić

#Beograd

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