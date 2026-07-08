'BOLJE DA NE GASITE KLIMU KADA IZLAZITE NAPOLJE' Elektromehaničar za Pink otkrio trikove zlata vredne: Evo kako da vas RASHLAĐIVANJE ne košta mnogo!

S klima-uređajima treba postupati oprezno, idealna temperatura unutrašnjeg prostora po pravilu je sedam-osam stepeni niža od spoljašnje temperature. Konkretno, ako spoljna temperatura iznosi 34 stepena, klima-uređaj treba podesiti da hladi na 26-27 stepeni. Takvu temperaturnu razliku ljudski organizam dobro podnosi.

Elektromehaničar Branko Zrnić istakao je za Novo jutro da u svom domu nema klima uređaj, ali ima aspirator sa duplim motorom. On, kako kaže, radi 10 ili 20 minuta i izvruče vreo vazduh.

Kako kaže, preporučljivo je da se ograniči potrošnja klime, a da istovremeno sebi udovoljimo.

- Mi savetujemo da temperatura u stanu bude do te mere da se ne znojimo, oko 25 stepeni. Kada ste u stanu, to je vrsta optimuma, a značajno će da se uštedi potrošnja električne energije - rekao je Zrnić.

On dodaje da postoji tehnika da, kada izađemo iz stana, da ne treba da ostane na 25 stepeni, već je u redu da je stavimo na 31.

- Bolje da je ne gasimo, jer će se onda održati temperatura stana. Dakle, sa povećanom temperaturom. 36 je najviše. I onda kada dođete kući, održavaće se temperatura - priča Zrnić.

Kako se rashladiti bez klima-uređaja?

Ima načina za rashlađivanje i bez skupe aparature, koja pored visoke nabavne cene troši i struju. Hlađenje na prirodan način olakšava pritisak na kućni budžet i smanjuje zagađenje vazduha zbog redukovane potrebe za električnom energijom.

Povoljniji i štedljiviji od klima-uređaja su ventilatori. Ventilator deluje samo ako je usmeren tamo gde želite da stvorite osvežavajući povetarac.

Po vrućini pomaže i tuširanje mlakom ili hladnom vodom. Budući da se traži niska temperatura vode, ne troši se mnogo (ili nimalo) struje na njeno zagrevanje. Po izlasku iz kade ili kabine za tuširanje ne treba se brisati peškirom nego pustiti da voda sama ispari sa kože.

Ako nemate vremena za tuš, mogu pomoći i hladne obloge na čelu ili vratu.

Možete da se rashladite i hladnim napitkom, od kojih su najdelotvorniji oni sa malo ili bez šećera i sa blagim ukusom limuna ili limete.

Isključite električne aparate. Smanjite vlagu u unutrašnjosti stana jer ona pojačava osećaj topline (zato manje sušite odeću u stanu).

Ako je i veče vruće, treba smanjiti temperaturu gašenjem svetla u prostorijama.

Autor: D.B.