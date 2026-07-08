Hirug opisao kako je izvedena revolucionarna operacija srca na 'Dedinju'

Stručnjaci Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", uspeli su u još jednom pionirskom poduhvatu. Prvi put u zemlji i regionu, endoskopski su zemenili dve srčane valvule – mitralnu i aortnu, u jednom zahvatu, kod 66-godišnjeg pacijenta.

Asistent dr Bogdan Okiljević, kardiohirurg Instituta "Dedinje" kaže za da je ova operacija rađena i ranije ali da je sada sprovedena endoskopski i da je reč o malom rezu od 4 cm i pod potpunom kontrolom kamere.

"Operacija je trajala oko 4 sata, više lekara je učestvovalo timski. Pacijent se dobro oseća i uskoro ćemo da ga otpustimo kući. Ono što je najvažnije u ovom zahvatu jeste da nema sečenje grudne kostii oporavak je kod ovakvih pacijenata znatno brži", pojasnio je.

On je istakao da pacijent kad bude otpušten neće imati restrikciji kao što su spavanje na leđima kao i da neće imati opasnostoi od zarastanja grudne rane, jer je nema.

Pacijent je raspoložen, dobro se oseća i veruje da je ovom intervencijom rešio problem zbog kojeg pati od detinjstva.

Iako su lekari Instituta "Dedinje" i ranije uspešno izvodili endoskopske operacije, do sada se radila zamena samo jedne valvule. Ovo je prvi put u istoriji domaće medicine da su kod istog pacijenta, u okviru samo jedne operacije, zamenjena oba zaliska odjednom bez otvaranja grudnog koša.

Kardiohirurg dr Okiljević ukazuje na to da je izazov bio veliki i da minimalno-invazivne procedure zahtevaju više vremena nego klasične.

To je, kaže, jedna od najdelikatnijih procedura u oblasti endoskopske kardiohirurgije, na koju se nisu osmelili lekari u mnogim evropskim centrima.

"Srce dok radimo je zaustavljeno, a ne sme beskonačno biti, i to je najteži aspekt, jer moramo u neko razumno vreme da zamenimo zaliske minimalno invazivnom metodom. Mi smo pre toga mnogo puta uradili hirurgiju mitralne valvule endoskopskim putem i zatim hirurgiju aorte endoskopskim putem i to je bio logičan sled događaja", obasnio je dr Okiljević, dodajući da mnogi faktori utiču na to da li kod nekog pacijenta može da se izvede ova procedura.

U odnosu na klasičan hirurški pristup, ova metoda je pacijentu omogućila manju hiruršku traumu, brži oporavak i bolji estetski rezultat. Pacijent Ivzo Kozica, star 66 godina, iz Brodareva, uspešno se oporavlja nakon operacije. Već prvog dana nakon zahvata bio je u dobrom opštem stanju, a ubrzo je prebačen na bolničko odeljenje radi nastavka postoperativnog toka.

Pacijent Ivzo Kozica rekao je nakon intervencije da se oseća dobro i da nema bolova.

"Doktoru skidam kapu. Mislim da je ova metoda budućnost. Ranije sam imao dosta gušenja, mali uspon mi je uvek smetao. Pratio sam svoju bolest, ali na kraju sam se odlučio za ovaj operativni zahvat. Ja sam kardiološki pacijent, lečim se odavno. Od malih nogu imao sam reumatsku groznicu i onda je to posledica te reumatske groznice, patim to čitav život, od trećeg razreda osnovne škole. Nisam ni verovao da ovako sa malo bolova da bude, operacija, doktoru skidam kapu", kaže pacijent Ivzo Kozica.

Intervencija koju su uradili, za pacijenta je mnogo ugodnija od klasične – rez je mali, manji je gubitak krvi, manja mogućnost infekcije i brži oporavak. Za hirurge – mnogo zahtevnija.

Autor: S.M.