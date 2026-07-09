Bez zadržavanja na naplatnim rampama, kamioni na Batrovcima čekaju 3 sata

Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je jutros iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni na GP Batrovci, na izlazu, čekaju 180 minuta, na GP Šid, na izlazu, 120 minuta, na GP Bezdan, na izlazu, 120 minuta, a na GP Horgoš, na izlazu, 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: S.M.