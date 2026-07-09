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MOBILNA AMBULANTA STIŽE U NIŠ, PREGLEDI I TAMO GDE IH NIJE BILO! LAZAREVIĆ I PAVLOVIĆ: Dovodimo zdravstvenu zaštitu do svakog čoveka

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

U selu Lalinac održani su peti besplatni preventivni kardiološki pregledi, a sa terena je poslata jasna i snažna poruka, država ubrzano ulaže u zdravstvo i neće dozvoliti da građani u ruralnim sredinama ostanu bez vrhunske zdravstvene zaštite.

Ministarstvo zdravlja prepoznalo je značaj ovakvih preventivnih akcija i, zajedno sa državom, nastavlja konkretna ulaganja kako bi zdravstvena zaštita bila dostupna svima.

Direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević najavio je da već sutra u Ministarstvu zdravlja potpisuje ugovor za nabavku nove, potpuno opremljene mobilne ambulante.

„Ovo je politika dela, da zdravstvenu zaštitu dovedemo do svakog čoveka. Ministarstvo je prepoznalo značaj prevencije i zato već sutra potpisujemo ugovor za mobilnu ambulantu koja će omogućiti preglede tamo gde ih do sada nije bilo“, poručio je Lazarević.

On je naglasio da će mobilna ambulanta biti opremljena najsavremenijom opremom, ultrazvukom, EKG aparatima, pokretnom laboratorijom i sredstvima za hitne intervencije.

„Nema više podele na grad i selo kada je zdravlje u pitanju. Ne sme postojati nijedan čovek bez pristupa lekaru, to je politika koju sprovodimo na terenu, ne na papiru“, istakao je Lazarević.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović poručio je da je direktan kontakt sa građanima ključ promena.

„Svakodnevno smo među ljudima, slušamo ih i rešavamo probleme. Ovo nije kampanja, ovo je način rada i odgovornost“, naglasio je Pavlović.

Poruka je nedvosmislena, država je tu, ulaganja su vidljiva, a cilj je jasan, zdravstvena zaštita dostupna svakom čoveku, bez izuzetka.

#Lalinac

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#besplatni pregledi

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