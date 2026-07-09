'Ostanite unutra, zatvorite vrata i prozore' Srpski turisti u Grčkoj dobili poruke upozorenja - Širi se panika

Požari koji svakog leta zahvataju delove Grčke i ove sezone izazivaju zabrinutost, a upozorenja su počela da stižu i turistima iz Srbije.

Kako navodi Fejsbuk stranica Grčka info, naši građani koji trenutno borave u Solunu primili su hitno SMS upozorenje putem sistema 112 zbog požara u području Kalohori, u Solunskom regionu.

"Istu poruku dobili su određeni turisti u Nea Kalikratiјi. Požar niјe blizu Kalikratiјe već oko 60 kilometara udaljen. Civilna garda obaveštava da se dim kreće ka određenim područjima. Ostanite unutra, zatvorite vrata i prozore i pratite uputstva odgovaraјućih usluga. Nema razloga za brigu, a nadamo se da će tako i ostati."

Ovakve poruke grčke službe redovno šalju svima koji se nalaze u ugroženim područjima, kako bi ih blagovremeno upozorile na potencijalnu opasnost i dale im uputstva za bezbedno ponašanje.

Autor: Iva Besarabić