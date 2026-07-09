Šok po povratku iz Grčke! Srbi se osuli od glave do pete, evo šta bi mogao da bude uzrok

Više turista iz Srbije požalilo se da im se nakon odmora u Paraliji pojavio osip praćen jakim svrabom, a na društvenim mrežama razvila se rasprava o mogućem uzroku.

Mnogi turisti iz Srbije prijavili su da su se nakon povratka iz grčkog letovališta Paralija suočili sa neprijatnim osipom koji se proširio po telu i izaziva intenzivan svrab.

Jedna porodica svoje iskustvo podelila je u Fejsbuk grupi posvećenoj putovanjima u Grčku, uz fotografije promena na koži.

"Danas smo stigli kući posle nedelju dana odmora u Paraliji i ovako izgledamo svo četvoro. Osip nas svrbi po celom telu. Da li je neko imao slično iskustvo?", napisala je žena iz Srbije.



Mnogi tvrde da imaju isti problem

Objava je izazvala veliki broj komentara turista koji tvrde da su imali slična iskustva.

Neki navode da su prve promene na koži primetili još tokom boravka u Paraliji, dok se kod drugih osip pojavio tek nakon povratka u Srbiju.

"I ja izgledam isto. U apoteci su mi dali cetirizin i kremu, ali sporo prolazi", napisala je jedna korisnica.



Ipak, bilo je i onih koji ističu da godinama letuju u Paraliji i da nikada nisu imali ovakve tegobe.

Šta bi mogao da bude uzrok?

U komentarima se najčešće pominje mogućnost da su osip izazvale morska trava ili alge, koje kod osetljivih osoba mogu izazvati alergijsku reakciju.

Drugi smatraju da bi uzrok mogao biti jak sunčev zrak ili toplotni osip usled visokih temperatura.



Pojedini korisnici upozorili su i na mogućnost da promene na koži podsećaju na ujede stenica ili drugih insekata iz smeštaja.

Turisti su naveli da su koristili antihistaminike, kreme protiv svraba, preparate sa aloe verom i hidrokortizonske kreme, ali da oporavak kod nekih traje duže.

Na osnovu objava na društvenim mrežama nije moguće utvrditi tačan uzrok promena na koži. Osip može imati različite uzroke, uključujući alergijske reakcije, iritaciju izazvanu biljkama ili morskim organizmima, toplotu ili ujede insekata.

Dermatolozi savetuju da se u slučaju pojave osipa, jakog svraba ili širenja promena na koži obavezno potraži stručni pregled kako bi se utvrdio uzrok i odredila odgovarajuća terapija, umesto da se oslanja isključivo na iskustva drugih korisnika sa društvenih mreža.

Autor: D.B.