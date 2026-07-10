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SVEŽE JUTRO U SRBIJI: Najtoplije u Beogradu, a evo gde je izmereno samo 5 stepeni

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Sjenica, u kojoj je izmereno samo 5 stepeni, najhladnije je mesto u Srbiji ovog jutra, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Prema poslednjim podacima, na Kopaoniku je 7 stepeni, u Dimitrovgradu 8, a za stepen više u Kuršumliji, Zaječaru i Požegi.

Najtopliji grad ovoga jutra je Beograd sa 16 stepeni.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Nakon svežeg jutra danas će biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura biće od 27 do 30 stepeni.

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