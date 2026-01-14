EVO GDE JE DANAS BILO NAJTOPLIJE! Oglasio se RHMZ - Samo jedno mesto u Srbiji u minusu, dok ostatak uživa u porastu temperature

U Srbiji je u 17.00 časova temperatura bila u minusu samo na Kopaoniku i to minus jedan stepen, dok je najtoplije u Zaječaru, gde je izmereno 10 stepeni Celzijusa, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Beogradu je u 17.00 sati izmereno devet stepeni, dok je u Leskovcu i Kragujevcu osam stepeni.

U Loznici, Valjevu, Smederevskoj Palanci i Ćupriji je sedam stepeni.

U Sjenici je tri, a na Paliću nula stepeni.

Prema prognozi RHMZ-a, u Srbiji će sutra jutro biti hladno uz slab mraz, ponegde i maglu, a tokom dana pretežno oblačno i suvo, na severu i promenljive vremenske prilike, u ostalom delu zemlje i sa sunčanim intervalima.

Temperature će se kretati od minus tri do 12 stepeni.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, suvo i toplo za ovaj ovaj period godine, uz slab južni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 11 stepeni.

Autor: Iva Besarabić