STIŽE NAJOPASNIJA POJAVA NA PUTEVIMA: RHMZ izdao HITNO UPZORENJE - Od popodneva kreće HAOS

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

U Srbiji je u 10 sati temperatura bila iznad nule samo u Negotinu i Zaječaru, a najhladnije je u Požegi, gde je izmereno minus 12 stepeni Celzijusa, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Negotinu je dva stepena, a u Zaječaru jedna stepen Celzijusa.

U Smederevskoj Palanci izmereno je minus 1 stepeni, a minus 7 stepeni je u Kikindi, Valjevu, na Kopaoniku i Paliću.

U Beogradu je minus jedan stepen Celzijusa.

Najviše snega ima na Crnom Vrhu i to 33 centimetara snega, a u Beogradu 17 centimetara.

Najmanje snega ima u Zaječaru, jedan centimetar.

RHMZ je upozorio da će tokom dana doći do novog naoblačenja sa zapada koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu, koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na širem području Beograda, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu.

Zato se vozačima savetuje poseban i veliki oprez.

Autor: Iva Besarabić

