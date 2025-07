SRBIJA U CRVENOM, SVE GORI! Objavljeni podaci, evo gde se 'jedva diše', a gde je neverovatnih 23 stepena

U Srbiji je u 11 časova najtoplije bilo u Banatskom Karlovcu i Negotinu, gde je izmereno 35 stepeni Celzijusa, dok je u Beogradu temperatura 32 stepena.

U Kikindi, Zaječaru, Kruševcu, Velikom Gradištu i Valjevu temperatura je 34 stepena, a u Kragujevcu, Kuršumliji i Ćupriji 33 stepena Celzijusa, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Novom Sadu i Nišu temperatura je 31 stepen, a najsvežije je na Kopaoniku, gde su izmerena 23 stepena i u Sjenici, gde je temperatura 28 stepeni.

Crveni meteoalarm, koji označava vrlo opasno vreme, na snazi je u Banatu, Bačkoj, istočnoj Srbiji, jugoistočnoj Srbiji, kao i u Pomoravlju.

U ostalom delu zemlje na snazi je narandžasti meteoalarm, koji označava da je vreme opasno.

RHMZ je ranije upozorio da se do 8. jula na području Srbije očekuje intenziviranje toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, a danas, u nedelju i početkom naredne sedmice (od 6. do 8. jula) lokalno i oko 40 stepeni.

Pad temperature se očekuje u utorak na severu i zapadu, a od srede i u ostalom delu zemlje.

