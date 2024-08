Tek je 11 sati, a već je vrelo! Ova 3 grada su trenutno najtoplija: Danas maksimalna temperatura prelazi 40 stepeni

U Srbiji je u 10 časova, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najviša temperatura izmerena u Banatskom Karlovcu, Beogradu i Sremskoj Mitrovici i iznosila je 34 stepena Celzijusa.

Stepen manje izmereno je u Novom Sadu i Zrenjaninu, a 32 stepena je u Somboru, Zrenjaninu, Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci.

Najniža temperatura u 10 časova izmerena je na Staroj planini, gde je bilo 22,5 stepeni i u Sjenici, gde je 23 stepena Celzijusa.

RHMZ je upozorio da se u Srbiji do kraja sedmice očekuje veoma toplo vreme.

Danas će maksimalna temperatura biti od 37 do 41 stepen, sutra od 33 do 38, a od početka sledeće sedmice od 29 do 36 stepeni Celzijusa.

