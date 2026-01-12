CELA SRBIJA U MINUSU: U ovom delu zemlje izmereno čak -15, na snazi narandžasti meteo alarm

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u 9 časova temperatura je i dalje u celoj Sribji ispod nule, a najhladnije je na planinama i to Kopaoniku, gde je izmereno minus 15 stepeni Celzijusa i Crnom Vrhu, gde je temperatura minus 10 stepeni.



Od gradova su najhladniji Sjenica i Sremska Mitrovica, gde je temperatura minus 9 stepeni.

Najviša temperatura u 9 časova je u Valjevu, Kraljevu, Nišu i Negotinu, gde je izmereno minus tri stepena.

U Beogradu je temperatura minus 4 stepena, u Kragujevcu minus 5, dok je u Somboru i Novom Sadu sedam stepeni ispod nule.

Narandžasti meteo alarm, koji označava opasne vremenske pojave, danas je na snazi u Beogradu, jugozapadnoj i zapadnoj Srbiji, Sremu, Banatu, Bačkoj i u AP Kosovo i Metohija.

Autor: D.Bošković