AKTUELNO

Društvo

CELA SRBIJA U MINUSU: U ovom delu zemlje izmereno čak -15, na snazi narandžasti meteo alarm

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Christopher Millette ||

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u 9 časova temperatura je i dalje u celoj Sribji ispod nule, a najhladnije je na planinama i to Kopaoniku, gde je izmereno minus 15 stepeni Celzijusa i Crnom Vrhu, gde je temperatura minus 10 stepeni.


Od gradova su najhladniji Sjenica i Sremska Mitrovica, gde je temperatura minus 9 stepeni.

Najviša temperatura u 9 časova je u Valjevu, Kraljevu, Nišu i Negotinu, gde je izmereno minus tri stepena.

U Beogradu je temperatura minus 4 stepena, u Kragujevcu minus 5, dok je u Somboru i Novom Sadu sedam stepeni ispod nule.

Narandžasti meteo alarm, koji označava opasne vremenske pojave, danas je na snazi u Beogradu, jugozapadnoj i zapadnoj Srbiji, Sremu, Banatu, Bačkoj i u AP Kosovo i Metohija.

Autor: D.Bošković

#Srbija

#meteo alarm

#minus

POVEZANE VESTI

Društvo

LEDENA NOĆ U CELOJ SRBIJI - U Sjenici izmereno MINUS 19, a evo gde je bilo najtoplije! Poznato i kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje

Društvo

STIŽE NAJOPASNIJA POJAVA NA PUTEVIMA: RHMZ izdao HITNO UPZORENJE - Od popodneva kreće HAOS

Društvo

SRBIJA U MINUSU, EVO GDE JE SUBJEKTIVNI OSEĆAJ -22: Na kraju godine stigao je pravi ledeni udar, RHMZ popalio alarme, a evo šta nas čeka

Društvo

LEDENI TALAS STIGAO U SRBIJU: Ovaj deo naše zemlje potpuno prekriven SNEGOM - Temperature u minusu (FOTO)

Društvo

GORI TLO POD NOGAMA! U ovom gradu u Srbiji izmereno 40 STEPENI, a vrhunac toplotnog talasa tek sledi

Društvo

SRBIJA POD MRAZOM! RHMZ izdao upozorenje – u ovim gradovima temperature ispod nule!