SRBIJA POD MRAZOM! RHMZ izdao upozorenje – u ovim gradovima temperature ispod nule!

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da sneg pada širom zemlje, a najniža temperatura izmerena je na Crnom Vrhu – čak minus osam stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da sneg trenutno pada u Negotinu i Banatskom Karlovcu, dok je najniža temperatura zabeležena na Crnom Vrhu gde je izmereno -8 stepeni Celzijusa. Do večeri se očekuje prestanak padavina u većini zemlje, osim u istočnoj Srbiji gde će sneg prestati tek tokom noći.

Slab sneg beleži se u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Ćupriji, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, na Crnom Vrhu, Zlatiboru i Kopaoniku, dok je susnežica prisutna u Loznici i Zrenjaninu.

Visina snežnog pokrivača na Crnom Vrhu iznosi 27 centimetara, a u Negotinu 9. Osim na Crnom Vrhu, temperature ispod nule zabeležene su i u Negotinu, Ćupriji, Zaječaru, na Kopaoniku i Zlatiboru. U Beogradu je u 17 časova izmeren jedan stepen iznad nule.

Prema podacima RHMZ-a, vreme u Srbiji danas je oblačno, sa snegom i stvaranjem snežnog pokrivača, dok su u Vojvodini padavine uglavnom u vidu kiše ili susnežice. Vetar je slab i umeren, a u istočnoj Srbiji, Podunavlju, Posavini i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni. Zbog intenzivnih padavina i jakog vetra u istočnoj Srbiji dolazi do stvaranja snežnih nanosa, naročito u brdsko-planinskim predelima.

Na području Beograda vreme je oblačno i vetrovito, sa slabim snegom i manjim snežnim pokrivačem u višim delovima grada. Vetar je umeren i jak, istočni i jugoistočni.

Na snazi je narandžasti meteoalarm u istočnoj Srbiji, zeleni u Vojvodini, dok je u ostatku zemlje aktivan žuti meteoalarm.

Ranije danas, RHMZ je izdao upozorenje za područje Istočne Srbije na stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara u nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine, kao i više od 30 do 40 centimetara u planinskim predelima Karpatske oblasti.

Autor: Dalibor Stankov