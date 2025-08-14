AKTUELNO

Društvo

UPOZORENJE RHMZ Topi se asfalt i biće još gore: Ovi gradovi su najtopliji u Srbiji u 16 sati

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Danas u 16 časova najtoplije je bilo u Kikindi, Ćupriji, Nišu i Leskovcu, gde je izmerena temperatura od 36 stepeni Celzijusa, a najsvežije na Kopaoniku, gde je zabeležen 21 stepen na temperaturnoj skali, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Trenutna temperatura u Beogradu je 35 stepeni, kao i na Paliću, u Somboru, Zrenjaninu, Novom Sadu, Velikom Gradištu i Kruševcu.

U Srbiji se danas, prema prognozi RHMZ-a, očekuje sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišom temperaturom od 34 do 38 stepeni.

RHMZ je upozorio na visoke temperature od 11. do 17. avgusta, navodeći da će maksimalne temperature u većini mesta biti od 34 do 38 stepeni, lokalno i oko 40.

Crveni meteo alarm, koji označava opasno vreme, danas je na snazi u Pomoravlju, jugoistočnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji, a u ostatku zemlje je narandžasti meteo alarm.

Autor: S.M.

#Gradovi

#Prognoza

#RHMZ

#Srbija

#vrućina

POVEZANE VESTI

Društvo

Beograd opet najtopliji: Jutros u 6 sati izmereno 27 stepeni Celzijusa, u ovom gradu je najhladnije

Društvo

OVAJ GRAD U SRBIJI JE TRENUTNO NAJTOPLIJI: Paklene temperature od ranog jutra, upaljen i CRVENI METEO ALARM! Evo do kada će trajati toplotni talas

Društvo

Najnovija merenja šokiraju: Ova dva grada u Srbiji najtoplija su sa čak 39 stepeni, novi podaci RHMZ

Društvo

Neverovatno: U 6 sati u Beogradu već izmereno 26 stepeni, a u ovom gradu je najsvežije

Društvo

U OVOM GRADU IZMEREN ČAK 41 STEPEN! Temperaturni presek za 15 časova, merenja PREVAZILAZE OČEKIVANJA, a ovo je danas 'najhladnije' mesto u Srbiji!

Društvo

Temperature u Srbiji ne prestaju da rastu: U pet gradova izmereno čak 35 stepeni i biće SVE TOPLIJE