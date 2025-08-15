Srbija gori! RHMZ upozorio: Najtoplije je u Ćupriji, a ovo su EKSTREMNI USLOVI

U 15 časova najtoplije bilo u Ćupriji gde je izmerena temperatura od 37 stepeni Celzijusa, a najsvežije na Kopaoniku, gde je zabeležen 21 stepen na temperaturnoj skali, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Somboru, Kikindi i Nišu je za samo jedan stepen svežije u odnosu na Ćupriju, što znači da je u tim gradovima temperatura dostigla 36 podeljak na Celzijusovoj skali.

Trenutna temperatura u Beogradu je 35 stepeni, a toliko je i na Paliću, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Negotinu, Kruševcu i Leskovcu.

Cela zemlja je danas pod narandžastim meteo alarmom.

Narandžasti meteo alarm označava opasno vreme s prognoziranim opasnim vremenskim pojavama, takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje, pa treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, te pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

RHMZ ukazuje i na ekstremne uslove za nastanak i razvoj požara na otvorenom.

Danas i sutra zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni Celzijusa, u Beogradu do 36, prema saopštenju RHMZ.

U nedelju i početkom sledeće sedmice temperatura će biti u postepenom padu, u većini mesta od 28 do 32 stepena.

Autor: S.M.