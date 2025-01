VEOMA HLADNA NOĆ JE PRED NAMA! Temperatura u minusu, a onda maglovito jutro: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

U Srbiji se tokom noći očekuje hladno i suvo vreme, a temperatura od minus pet do minus jedan, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle ponoći u nizijama će se formirati magla, koja će smanjivati vidljivost ispod jedan kilometar.

U Beogradu i najširem području grada tokom noći temperatura će se kretati od minus tri do minus jedan stepen, dok se će jutro u nižim predelima grada biti maglovito.

Sutra ujutro očekuje se slab i umeren mraz, a u severnim i centralnim predelima pretežno sunčano, ali hladno vreme, dok će u ostalim delovima zemlje biti umereno i potpuno oblačno, a na krajnjem jugu pre podne se očekuje provejavanje slabog snega.

Temperatura će se u utorak kretati od minus sedam do četiri stepena.

Oglasio se RHMZ

U toku noći hladno i suvo, na severu zemlje pretežno vedro. Temperatura vazduha od -5 do -1 °S . Nakon ponoći i u drugom delu noći u nizijama mestimično formiranje magle koja će smanjivati horizontalnu vidljivost ispod 1 km, najavio je RHMZ.

U Beogradu i na širem području grada suvo uz temperatururu u toku noći od -3 do -1 °S. Nakon ponoći i pred jutro u nižim predelima grada stvaranje magle.

Narednih dana hladno i suvo

Sutra ujutru slab i umeren mraz. Tokom dana u severnim i centralnim predelima pretežno sunčano ali hladno vreme, povremeno uz malu ili umerenu oblačnost. U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugu ujutru i pre podne uz provejavanje slabog snega. Vetar slab do umeren severoistočni. Najniža temperatura od -7 do -2 °S, a najviša dnevna od 0 do 4 °S.

Do kraja druge dekade januara suvo:

ujutru slab i umeren mraz, od -8 do -1 °S,

najviša temperatura do petka od -1 do 3 °S, u Negotinskoj Krajini do 7 °S, od subote u porastu

u sredu umereno oblačno

zatim pretežno sunčano,

osim u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama gde se očekuje magla koja će se ponegde zadržavati i duže tokom dana.

Autor: Marija Radić