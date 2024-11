Stižu obilne padavine i još više snega: Meteo alarm se pali za celu Srbiju, temperatura pada! Evo gde će najviše vejati i šta nas čeka za vikend

Danas veći deo dana suvo i hladno, ali se uveče očekuje novo naoblačenje, najnovija ja vremenska prognoza koji je saopštio Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom noći mestimično sa kišom koja će se u Negotinskoj Krajini i ponegde na visokim planinama lediti pri tlu uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području i na planinama imati olujne udare.

Duvaće severozapadni vetar slab do umeren, na istoku pre podne povremeno jak, popodne u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus dva do tri, a najviša dnevna od četiri na jugoistoku, do 10 na zapadu zemlje.

U Beogradu ujutro delimično razvedravanje, a potom promenljivo oblačno i hladno. Severozapadni vetar slab do umeren, popodne u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus dva do jedan, a najviša dnevna oko osam.

Sutra oblačno, lokalno sa obilnim padavinama. Ujutru i pre podne očekuje se kiša uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će imati i olujne udare.

Od sredine dana značajna promena vremena: osetno zahlađenje, skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i prelazak kiše u sneg uz formiranje snežnog pokrivača u centralnim i južnim predelima, uglavnom od 5 do 10 cm, u brdsko-planinskim predelima do 15 cm, lokalno i više.

Zbog očekivanih padavina i jačine vetra, meteo alarm će sutra biti upaljen na teritoriji cele Srbije.

U subotu ujutru se sneg očekuje još samo na krajnjem jugu. Tokom dana postepeno razvedravanje, od nedelje suvo i toplije.

pročitajte još Zimski uslovi vožnje u planinskim predelima: Ovo je lista deonica koja zahteva poseban oprez

Autor: Marija Radić