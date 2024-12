OD VEČERAS NOVA TURA SNEGA U SRBIJI! Nastaviće da pada i sutradan, a zabeleće se prvo ovi delovi zemlje! Od ovog dana moguć i u nižim predelima

U Srbiji će danas biti oblačno, hladno i u većini mesta suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Slaba kiša se očekuje ponegde u severnim, zapadnim i centralnim krajevima.

Sneg će padati od večeri u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus jedan do četiri stepena, a najviša od četiri do sedam stepeni.

U Beogradu će biti oblačno i hladno uz mogućnost slabe kiše. Temperatura od tri do pet stepeni. Najniža temperatura od -1 do 4 stepena Celzijusa, najviša od 4 do 7 stepeni

U narednim danima očekuju se padavine, kiša u nižim i sneg u brdsko-planinskim predelima, sa postepenim razvedravanjem u subotu.

Vreme narednih dana

U četvrtak će biti oblačno vreme, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača.

Oblačno, ali u većini mesta suvo vreme zadržaće se i u petak. Kasnije posle podne, uveče i noću očekuju se nove padavine, kiša u nižim i sneg u brdsko-planinskim predelima, koje će se sa severozapada premeštati ka jugoistoku.

Vikend

U subotu će uslediti postepeno razvedravanje, samo još ujutro na jugu i istoku s kišom i snegom. Od nedelje ponovo oblačno vreme, padavine se očekuju u svim krajevima i lokalno mogu biti izraženije.

Početak naredne nedelje

Sledeće sedmice temperatura će biti u padu, pa je sneg moguć ponegde i u nižim predelima.

Autor: Aleksandra Aras