Au!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Stefani Grujić.

- Matora, opet si juče ušla u svađu sa Stefani kada si je poslala u buvaru, sinoć si rekla kako će da ispadne sve obrutno. Stefani je ubeđena da imaš neke emocije prema njoj i da treba da obavite razgovor - rekao je Milan.

- Nikad u životu ne bih sela da pričam s njom, što se tiče emocija, nema tu ništa. Ja kada sam htela da razgovaram sa njom, ona je rekla da je to manipulacija i provokacija, a nije bila. Ne osećam nikakvu potrebu da pričam, čak izbegavam sve konflikte, kada ona preko mene priča, ja ću uvek da sednem. Sve onako kako sam rekla od prvog dana otkako je ušla, svi su govorili da ona ima emocije prema meni, da radi što je razočarana, ta devojka nema emocije prema meni. Znam kako diše i kako razmišlja, ona priča o novcu, mom trošenju i zarađivanju. Ima potrebu da priča da je provociram, ja neću ni da pričam koliko puta mi dobaci, šta gleda i kako gleda, kako me vređa - rekla je Matora.

- Ona priča o meni non stop, svaki put kada se probudim i odem po stvari, ona priča o meni i Marku Đedoviću, ne ispušta nas iz usta - rekla je Stefani.

- Jedva čekam da mi ukućani koji su dobri sa njom kažu: "da Matora, bila si u pravu". Ja sam rekla da mi ne pada na pamet da pričam šta je njoj dolazilo na telefon kada sam joj prelazila preko toga - rekla je Matora.

- Da se nisi drogirala i da nisi varala, ne bi to bilo ništa tako - rekla je Stefani.

- Dolazi sve na moje, napadala me je naravno da bi se oprala, pravi od mene monstruma, na kraju je došlo na moje da je osluškivala kako će narod da reaguje. Ide simpatija prema Zoli, dolazi flert, pa onda Munja ljubomoran odlazi i iznosi da su se ljubili - rekla je Matora.

- Da, okrećeš ljude oko mene protiv mene, da, to radiš ološu jedan...Postoji glasovna poruka u kojoj Jovana Tomić Matora mrtva pijana govori o tome da se pohvatala sa bratom - rekla je Stefani.

- To je laž! Vidim da je pre rijalitija bila na vezi sa Tamarom i da joj je ona davala neke informacije da bi mene oblatila. Dakle, da objasnim. On mi nije ni rođak ni brat, to je od moje strine, koja mi nije rod, to je neki od njene tetke, pa tamo nešto dalje, znači nije mi ništa - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić