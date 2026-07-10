Vršački penzioneri odlično iskoristili vreme za tribinu! Ognjenović im poručio: Najvažnije nam je da se čuje vaš glas i vaše potrebe (FOTO)

Uvek mi je zadovoljstvo da dođem u južni Banat, u Vršac, jer nikad ne izneverite u gostoprimstvu, ni u energiji, i beskrajno sam vam zahvalan na tome i na svemu što ste uradili za svoju državu, rekao je sinoć na tribini sa oko 340 vršačkih penzionera direktor Republičkog fonda PIO, Relja Ognjenović.

– Mi smo imali više od 40 tribina i ja se uvek iznova iznenadim sa koliko energije i volje dođete, koliko ste raspoloženi, koliko više imate snage i energije od mnogih od nas mlađih. Svaka vam čast na tome i želim da u narednom periodu budete još zdraviji i veseliji, a mi ćemo se pobrinuti da imate razloga za to – istakao je Ognjenović.

Direktor Fonda je naveo da je to što se ovakvi susreti organizuju i u većim i u manjim mestima pokazatelj da su nam svi penzioneri podjednako važni, bez obzira na to gde žive.

– Najvažnije nam je da se čuje glas penzionera, da čujemo njihove potrebe, da probamo da rešimo njihove probleme koje imaju i na lokalu i na republičkom novou. U fokusu ćemo imati predstavljanje paketa pomoći države penzionerima, a ono što je jako važno jeste da ćemo pomoć isplatiti u roku od 30 do 60 dana, tako da naši penzioneri mogu u što skorijem periodu očekivati tu pomoć koju smo im spremili kao Republički fond PIO i kao država Srbija. Jednako važno jeste i da nastavljamo akciju koju sprovodimo sa Ministarstvom trgovine, i danas su sa nama predstavnici tog ministarstva, gde ćemo pričati sa penzionerima, probati da ih edukujemo kako bismo stali na put neodgovornim pojedincima i kompanijma koje ih varaju. Po prvi put ćemo napraviti jedan centralni registar kompanija koje se bave takvim stvarima, da li će to biti crni ili crveni registar, kako ćemo ga nazvati je manje važno, ali je važno da kada uočimo da određena kompanija pokušava da prevari naše penzionere, ona će biti javno prikazana kao takva kako bi penzioneri bili zaštićeni – rekao je Ognjenović.

On je naglasio da se u tu akciju uključuje Inspektorat za rad, kao i Tržišna inspekcija, kako bi se sa svih strana maksimalno delovalo da se u narednom periodu spreče sve prevare penzionera. Ognjenović je podsetio da je Fond PIO već delovao po tom pitanju kroz javna obaveštenja, ali i raskide više od dve hiljade ugovora sa kompanijama koje su bile vezane sa Fondom, te da će se tako nastaviti i u narednom periodu.

– Na ovim tribinama ćemo pokrenuti nove akcije, graditi nove planove sa našim penzionerima i ne planiramo da stanemo. Nastojimo da pravimo dugoročne planove jer je i sama inicijativa za ovu jednokratnu pomoć prvo pomenuta na našim tribinama. Zato smatram da su one pun pogodak i da će penzioneri biti jednako srećni i nakon drugog dela, nakon još 40 tribina koje ćemo imati u narednom periodu – istakao je direktor Fonda PIO.

Predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić, konstatovao je da je, sa stanovišta krovne republičke organizacije, brojnost penzionera u Vršcu velika jer oko 30 odsto ukupnog stanovništva pripada korisnicima penzija.

– Znači, na više od 31.000 stanovnika Vršca, preko 10.000 su najstariji sugrađani. Posebno mi je drago što mogu da konstatujem da je lokalno udruženje penzionera vrlo aktivno, agilno, a i da je procenat članstva u udruženju visok, negde oko 65 odsto. Ova penzionerska organizacija broji oko šest i po hiljada članova, što govori da penzionerke i penzioneri imaju puno poverenje u lokalno udruženje penzionera. Mi smatramo da grad Vršac ima mnogo potencijala, pogotovo što je on i granično mesto, i treba da bude i mesto spajanja sa nama prijateljskom susednom Rumunijom. To se takođe uklapa u program naše međunarodne saradnje koju smo razvili sa brojnim penzionerskim asocijacijama u okruženju. Današnja tribina je za nas veoma važna jer se odvija u kontekstu donošenja ekonomskog paketa socijalnih mera kojima su u značajnoj meri zahvaćene različite strukture društva, a posebno najstariji građani. Ta interakcija između nas koji smo autentični zastupnici svih penzionera u državi dolazi do izražaja jer ćemo čuti reakcije u smislu da li je taj paket mera dobro pogođen, dobro odmeren, a ja se nadam da jeste jer smo na ranijim tribinama čuli vrlo korisne predloge i sugestije koje su involvirane u taj paket ekonomskih mera – rekao je predsednik SAPENS-a.

Dragana Mitrović, gradonačelnica Vršca, istakla je veliko zadovoljstvo zbog prilike da ugosti kolege iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i zahvalnost za organizaciju jednog takvog susreta s penzionerima.

– Mislim da je ovo dobro mesto da penzioneri razmene svoja mišljenja, upute pitanja direktoru Fonda PIO, postave i druga pitanja, i da na neki način nađemo zajedničko rešenje za sve probleme jer i jesmo tu da rešavamo probleme svih građana, danas konkretno penzionera. Mi kao lokalna samouprava dajemo ogromnu podršku udruženjima penzionera sa naše teritorije, svako udruženje ima poseban značaj za naš grad, tu smo da im pomognemo u svakom smislu. Godinama već tradicionalno organizujemo zajedničke izlete jer je to prilika da se sa njima družimo, ali i da popričamo o problemima i njihovom rešavanju. Ono što država u ovom trenutku čini za penzionere je zaista veliki korak i snažna podrška, a što se tiče lokalne podrške, mi ćemo od ove jeseni, s obzirom na to da uvodimo javni prevoz, predvideti besplatan prevoz za sve penzionere sa naše teritorije – najavila je Mitrović i naglasila da Vrščani penzionere posmatraju kao sugrađane kojima se dive, koje poštuju, zato što su čitav svoj radni vek gradili grad i prostor u kome žive.

A penzioneri su se i ovog puta pokazali na visini zadatka: tribinu su shvatili kao ozbiljnu priliku da saznaju sve što ih interesuje pa su se pitanja, posebno iz oblasti PIO, samo ređala, na zadovoljstvo gostiju i svih učesnika.

Autor: Pink.rs