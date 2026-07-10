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U Srbiju stiže pogoršanje vremena: Očekuju se grmljavina, pljuskovi, moguć i grad

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug ||

I današnji dan doneće Srbiji veoma ugodno letnje vreme, a biće uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura biće do 30 stepeni.

Za vikend se očekuje nestabilnije.

U subotu će biti veoma toplo. Maksimalna temperatura biće od 31 do 35°C, u Beogradu do 33°C.

Pre podne biće sunčano, posle podne naoblačenje.

Sredinom dana i posle podne prvo u zapadnim, potom i u ostalim predelima očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode sa gradom, uz olujni vetar, obilne pljuskove i jake gromove. Lokalno može pasti i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Pixabay.com

Jedino se na kranjem severu i jugu Srbije očekuje suvo.

U nedelju će biti mao svežije, u većini predela za oko 5 stepeni.

Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u južnim i centralnim predelima, uglavnom u ujutro i pre podne.

Početkom sledeće sedmice stabilnije vreme.

S obzirom na to da se tokom vikenda u Srbiji očekuju i vremenske nepogode, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Iako je trenutno u Srbiji ugodno toplo i bez vrućina, vrednosti UV zračenja veoma su visoke, pa ne treba se izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite.

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