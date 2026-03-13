AKTUELNO

BIĆE I SNEGA: Ovo je tačan datum promene vremena u Srbiji

Petak i vikend doneće Srbiji pravo prolećno vreme. Očekuje se sunčano i veoma toplo, a maksimalna temperatura biće od 17 do 21°C, u Beogradu oko 20 stepeni.

Samo se u petak posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje ređa pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Jugoistočni vikend danas ponovo u pojačanju, pa će za vikend ponovo duvati pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima.

U utorak, 17. marta, očekuje se jača promena vremena. Prvo u severnim i zapadnim, potom i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Jugoistočni vetar biće u skretanju na pojačan severozapadni, naveo je Đođre Đurić u svojoj prognozi.

U sredu osetno svežije, a temperature će biti u padu i za 10 stepeni. Maksimalna temperatura na severu i zapadu Srbije neće preći 10 stepeni, a na višim planinama očekuje se i sneg.

Sneg će zabeleti lokalno predele i na 1000 metara nadmorske visine.

U četvrtak i dalje sveže vreme, povremeno sa padavinama.

Potom će uslediti stabilizacija vremena.

Autor: D.Bošković

