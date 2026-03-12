TEMPERATURA PADA ZA 10 STEPENI: Evo kada stiže zahlađenje sa kišom i grmljavinom - Ove delove zabeleće i SNEG

Sve do kraja sedmice vreme u Srbiji biće pravo prolećno. Očekuje se sunčano i veoma toplo, a maksimalna temperatura biće od 17 do 21°C, u Beogradu oko 20 stepeni.

Samo se u petak posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje ređa pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Za vikend će ponovo duvati pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima.

PREOKRET VREMENA

U ponedeljak promena vremena. Pre podne sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u severnim i zapadnim, u utorak i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Jugoistočni vetar biće u skretanju na pojačan severozapadni.

U utorak osetno svežije, a temperature će biti u padu i za 10 stepeni. Maksimalna temperatura na severu i zapadu Srbije neće preći 10 stepeni, a na višim planinama očekuje se i sneg.

Sneg će zabeleti lokalno predele i na 1000 metara nadmorske visine.

Potom se očekuuje stabilizacija vremena, ali će sam kraj kalendarske zime doneti prohladno vreme i maksimalne temperature od 10 do 15 stepeni, dok se postepeni porast na vrednosti i preko 15 stepeni očekuje sa prvim danima kalendarskog proleća.

Autor: Iva Besarabić