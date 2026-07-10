SVAKE GODINE HILJADE VOZAČA OSTANE BEZ DOZVOLE: Alkohol glavni krivac za isključenje iz saobraćaja

Agencija za bezbednost saobraćaja upozorila je danas da između 1.800 i 2.000 vozača u Srbiji svake godine ostane bez vozačke dozvole, a najčešći razlog za ovakvu meru je vožnja pod dejstvom alkohola.

Alarmantna statistika

Vršilac dužnosti direktora Agencije, Branko Stamatović, istakao je da je alkohol uzročnik gubitka dozvole u čak 38 odsto slučajeva. Nakon gubitka prava na upravljanje vozilom, ovi vozači su u obavezi da pohađaju posebne seminare Agencije kako bi ponovo stekli dozvolu.

Podaci ukazuju na ozbiljnost situacije na našim putevima:

Gazela kao pokazatelj: Svaki 20. vozač koji pređe preko mosta "Gazela" vozi pod uticajem alkohola.

Saobraćajne nezgode: Svaki deveti vozač koji učestvuje u saobraćajnoj nezgodi bio je pod dejstvom alkohola.

Stavovi vozača: Istraživanja sprovedena na nivou Evropske unije, koja uključuju i Srbiju, pokazuju da svaki šesti vozač priznaje da je u proteklih 30 dana seo za volan nakon konzumacije alkohola.

Vozači nisu svesni opasnosti

Iz Agencije naglašavaju da mnogi vozači nisu svesni da su "u problemu". Već pri minimalnoj koncentraciji alkohola od 0,2 promila, u organizmu se javlja blago stanje euforije, koje drastično utiče na sposobnost procene i bezbedno upravljanje vozilom.

Autor: D.S.