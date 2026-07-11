HUMANOST U GLAVNOJ ULOZI: Fondacija Mozzart nastavlja sa ulaganjima u zajednicu

Od „dasaka koje život znače“ do uspešno završene prve sezone Teatra humanosti, u kojoj je za lečenje građana prikupljeno više od 11.000.000 dinara, Fondacija Mozzart nastavila je da ispisuje priče u kojima umetnost, solidarnost i humanost idu ruku pod ruku. Dok je scena u Ulici cara Dušana 35 na Dorćolu postala mesto gde svaki aplauz znači i pruženu pomoć, istovremeno su donacije stizale u škole, zdravstvene i kulturne ustanove širom Srbije.

Ulaganjem u obrazovanje, zdravstvo i zajednicu, Fondacija Mozzart još jednom je potvrdila da najveće promene nastaju kada humanost postane delo.

TEATAR GDE SVAKA KARTA VREDI VIŠE

Postoje sezone koje pamtimo po velikim predstavama, snažnim glumačkim ostvarenjima i dugim aplauzima. Ali postoje i one retke, posebne sezone koje ostavljaju trag mnogo dalje od pozorišne sale – u životima ljudi kojima je pomoć bila najpotrebnija. Upravo takva bila je sezona novog gradskog teatra na Dorćolu – Teatra humanosti Fondacije Mozzart, gde su se umetnost i humanost susretale iz večeri u veče, dokazujući da pozorište nije samo mesto emocija, već i mesto nade.Svaki dolazak u novo gradsko pozorište u Cara Dušana 35 nosio je sa sobom i plemenitu misiju. Jedna ulaznica značila je jednu poslatu humanitarnu SMS poruku za lečenje Jovana, Elene, Slobodana, Darije, Marijane... a svaka poslata poruka postajala je mnogo više od simboličnog gesta zahvaljujući Fondaciji Mozzart, koja je svaki prikupljeni iznos udvostručavala. Tako su se svetla reflektora pretvarala u svetlost podrške, a svaka predstava u novu priliku da zajedno učinimo dobro. Rezultat ove zajedničke priče o humanosti jesu 5.830.000 dinara prikupljenih za lečenje građana, kao i više od pet miliona dinara pomoći namenjene Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova i KBC Dragiša Mišović.

Sezonu je otvorila predstava „Prah”, snažna i emotivna drama koju su maestralno izneli Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. U nastavku su usledile brojne večeri za pamćenje. Publika je sa velikim interesovanjem pratila predstavu „Anđela”, u kojoj su glavne uloge tumačili Mima Karadžić, Goran Šušljik i Staša Nikolić, dok su „Zagonetne varijacije” još jednom potvrdile zašto su među omiljenim komadima pozorišne publike. Na repertoaru su bili i predstave „Uspomene Sare Bernar”, „Svlačenje „Bogojavljenje”, „Dečije povrede”, „Frenki i Džoni”…

NOVE PREDSTAVE TEATRA HUMANOSTI

Posebno poglavlje prve sezone Teatra humanosti ispisale su predstave u produkciji Fondacije Mozzart, potvrđujući da vrhunska umetnost i humanost mogu da idu ruku pod ruku. Sezonu je obeležila premijera predstave „Bašta sljezove boje” u režiji Egona Savina i izvođenju Nebojše Milovanovića, a svaka kupljena karta bila je podrška Fondaciji NORBS plus i donaciji medicinske opreme Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova.Publiku su potom osvojile i predstave „Španska pita”, u režiji Irfana Mensura sa Isidorom Minić, Draganom Mićalović i Ivanom Zečević, kao i komedija „Ljubinko i Desanka”, koju su, pod rediteljskom palicom Gorana Šušljika, izveli Janko Cekić, Aleksandra Vulanović i Ljubomir Bandović. Posebnu pažnju privukao je i povratak Darka Bajića pozorišnoj režiji predstavom „Rejting tajm”, sa Anom Franić, Srđanom Karanovićem, Tamarom Šustić i Darijom Vučko.

Prva sezona Teatra humanosti pokazala je da pozorište može biti mnogo više od scene – mesto gde se umetnost pretvara u podršku, a svaki aplauz u pomoć onima kojima je najpotrebnija. Već od septembra, na adresi Cara Dušana 35 na Dorćolu, Teatar humanosti nastavlja svoju misiju novim predstavama i novim humanim pričama.

ZDRAVSTVENI KARAVAN NA PUTU PO SRBIJI

Karavan Fondacije Mozzart koji ima za cilj da zdravstvenim ustanovama širom Srbije obezbedi savremenu medicinsku opremu i unapredi uslove za rad lekara, ali i kvalitet zdravstvene zaštite za građane ove godine započeo je svoje putovanje iz srca Pomoravlja – Svilajnca. Hitnoj službi Doma zdravlja doniran je portabilni ultrazvučni aparat koji će značajno unaprediti dijagnostiku i omogućiti lekarima da brže i preciznije postave dijagnozu, a pacijentima pruže pravovremeno i kvalitetnije lečenje. Potom se karavan uputio na jug naše zemlje gde je na adresu Službe onkologije stigla je nova medicinska oprema, rezultat saradnje Fondacije Mozzart i udruženja „Žena uz ženu“.

U okviru ove humanitarne akcije, bolnica je dobila EKG aparat i hvatač vena – uređaje koji će unaprediti svakodnevni rad medicinskog osoblja i omogućiti pacijentima bržu, sigurniju i precizniju dijagnostiku. Jedna od najlepših ovogodišnjih priča stigla je iz Valjeva, gde se na Odseku za biomedicinski potpomognutu oplodnju Opšte bolnice svake godine rodi i do trideset beba – čitavo jedno školsko odeljenje novih života. Kako bi budućim roditeljima pružila još veću podršku na putu do potomstva, Fondacija Mozzart donirala je medicinsku opremu koja će unaprediti dijagnostiku i povećati uspešnost procedura vantelesne oplodnje.

KARAVANI BESPLATNIH PREGLEDA

Pored opremanja zdravstvenih ustanova, Fondacija Mozzart tokom godine posebnu pažnju posvetila je preventivnim pregledima i približavanju zdravstvene zaštite građanima širom Srbije. Karavan „Tvoja štitna, tvoj štit”, koji realizuje zajedno sa udruženjem „Heroine”, završen je u Beogradu na Svetski dan štitne žlezde, nakon obilaska 20 gradova i čak 2.267 besplatnih preventivnih pregleda. U akciji je učestvovalo deset lekara, potvrđujući i treću godinu zaredom koliko su dostupni pregledi važni za rano otkrivanje bolesti.

Sa istim ciljem organizovan je i karavan „Zdravlje u pokretu”, posvećen prevenciji kardiovaskularnih bolesti. U Beogradu, Pančevu, Nišu i Novom Sadu stotine građana obavile su besplatne preglede srca i dobile stručne savete. Ove akcije još jednom su pokazale da je prevencija jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja.

OBRAZOVANJE

Kada ulažemo u digitalno obrazovanje dece, ne opremamo samo učionice – otvaramo vrata znanju, idejama i budućim inovacijama. Najvrednija investicija nije sama oprema, već potencijal mladih koji će uz nju učiti, stvarati i napredovati. Zato Fondacija Mozzart nastavlja da podržava obrazovanje i talente širom Srbije. Nova računarska oprema stigla je u Srednju školu „Lukijan Mušicki“ u Temerinu i Sedmu beogradsku gimnaziju. U Temerinu je, pored računara, laptopova, projektora i štampača, obnovljen i informatički kabinet novim stolovima i stolicama, dok će učenike Sedme beogradske gimnazije od septembra dočekati savremena oprema spremna za nove lekcije i uspehe.Donacije su stigle u pravom trenutku – u Temerinu pred maturske ispite, a u Beogradu tokom letnjeg raspusta, kako bi učenici novu školsku godinu započeli u još boljim uslovima za učenje i razvoj digitalnih veština.

DONACIJE

Svoju misiju humanosti Fondacija Mozzart nastavlja da širi donacijama širom zemlje, a ove godine podrška je stigla udruženju „Parakvad” iz Vršca, gde je u saradnji sa Ivanom Gutešom, golmanom FK Crvena zvezda, obeležen završetak niza humanitarnih akcija pokrenutih njegovim doniranjem honorara od pisanja kolumne za Mozzart Sport.

Kućice za senzorni vrt, računarska oprema i interaktivna tabla deo su donacija Dnevnom boravku za mlade sa invaliditetom i intelektualnim smetnjama „Naši snovi“ Valjevo. Trideset korisnika uzrasta između 18 i 42 godine ovde svakodnevno boravi i zajedno sa sjajnim i posvećenim timom provodi ispunjene i sadržajne dane i sanja velike snove koji „dodiruju nebo“. Učestvuju u različitim edukativnim i kreativnim radionicama, sade i neguju biljke u senzornom vrtu, imaju likovne i radionice domaćinstva, primenjeno pozorište, sportsko-rekreativne aktivnosti... A svi ovi sadržaji lakše su im dostupni zahvaljujući prijateljima iz Fondacije Mozzart koji su prepoznali njihove potrebe i verovali u njihove snove.

NAŠ POGLED KA SUNCU

U okviru akcije „Naš pogled ka suncu” Fondacija Mozzart donirala je Gimnaziji u Čačku 80 solarnih panela, a ukupna vrednost radova premašuje pet miliona dinara. Ova značajna investicija predstavlja ne samo tehnološki iskorak, već i dugoročnu podršku školi, njenim učenicima i zaposlenima.„To je zaista izuzetna donacija koja svima nama u školi mnogo znači, jer će znatno smanjiti troškove električne energije koje imamo. Iskoristio bih ovu priliku da se, u ime 955 đaka i 120 zaposlenih, zahvalim Fondaciji Mozzart na ovom vrednom poklonu“, istakao je direktor Gimnazije u Čačku Ivan Ružičić.

SPORT

Humanitarni stonoteniski turnir u organizaciji Fondacije Mozzart i STK Partizan pokazao je da sport ima mnogo veću snagu od samog rezultata. Tokom održanog turnira nisu se brojali samo poeni, pobede i medalje – svaki odigrani poen imao je mnogo dublji značaj, jer je predstavljao korak bliže pomoći Odeljenju urologije KBC Zemun, kome će biti doniran kompletan prikupljeni fond u iznosu od 2.500.000 dinara. Više od 1.700 učesnika, četiri dana turnira, devet sportskih disciplina i jedna posebna revijalna utakmica obeležili su ovogodišnji turnir BEST – Belgrade Sport Tournament, održan pod pokroviteljstvom Fondacije Mozzart. U atmosferi ispunjenoj sportskim duhom, energijom i prijateljstvom, ovaj događaj još jednom je potvrdio zašto se ubraja među najveće međunarodne amaterske sportske turnire za mlade.

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NAGRADE

U razmaku od svega mesec dana, na adresu Teatra humanosti stigla su značajna priznanja koja potvrđuju da posvećenost kulturi i zajednici ostavlja trajan trag. Fondacija Mozzart najpre je od Udruženja književnika Srbije dobila Zlatnu plaketu za podršku književnom stvaralaštvu, a potom je, povodom 79. rođendana Beogradskog dramskog pozorišta, nagrađena za dugogodišnji doprinos radu ovog uglednog teatra.Niz priznanja upotpunila je i nagrada Diplomacy & Commerce za projekat „Teatar humanosti“, kao potvrda da društveno odgovorne inicijative koje spajaju umetnost, humanost i zajedništvo imaju dugoročan značaj. Ova priznanja svedoče da Fondacija Mozzart nije samo donator, već pouzdan partner kulture i umetnosti.

NEXTGEN BETTING FORUM

Kompanija Mozzart je drugu godinu zaredom bila deo NextGen Betting Foruma, koji je okupio predstavnike najuticajnijih kompanija iz oblasti igara na sreću, regulatornih tela i stručne javnosti. U fokusu dijaloga bili su razvoj industrije i njen uticaj na budžet naše zemlje, zakonske regulative i izazovi, borba protiv crnog tržišta, društvena odgovornost i podrška zajednici, kao i primena veštačke inteligencije i novih tehnologija.

Autor: Pink.rs