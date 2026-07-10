Deca nam ginu na kvadovima: Stručnjak objašnjava zašto je ovo najrizičnije vozilo na putevima i gde svi greše

Teška saobraćajna nesreća "kvadom" koja se dogodila sinoć u Batajnici i odnela dva mlada života potresla je čitavu Srbiju. Dan nakon velike tragedije postavlja se nezaobilazno i, čini se, neophodno pitanje - Koliko su kvadovi bezbedni i kako je upravljanje ovim popularnim četvorociklom regulisano u našoj zemlji?

Prema rečima dr Vladimira Jevtića, stručnjaka za bezbednost saobraćaja koji je o ovoj temi govorio za Telegraf.rs, problem kod kvada je što u Srbiji ne postoji dovoljno edukacije i obuke za upravljanje tim vozilima, dok je još jedan veliki rizik za sve i njegova geometrija koja na brze promene pravca može da bude prilično nestabilna ukoliko vozač nije vešt da to kontroliše, a uglavnom, objašnjava dr Jevtić, i nije.

- Ljudi misle da četiri točka znače veću stabilnost u odnosu na motocikl, međutim, kvad je značajno opasniji. Rizik da smrtno stradate sa kvada je nekoliko puta veći nego sa motocikla. Obično kada dođe do destabilizacije, to vozilo padne na vozača i putnika. Pošto je reč o velikim masama vozila, vrlo često dolazi do smrtnih posledica, slično kao kod traktora kada nema sigurnosne kabine - objašnjava na početku dr Jevtić.



"Edukacija i obuka su ključni"

Kada je o samim edukacijama i obukama reč, dodaje dr Jevtić, u našim auto-školama iste se gotovo zaobilaze, iako se kvad zakonski vodi kao teški i laki četvorocikl za koji je obavezna zaštitna kaciga.

- Glavni razlog zašto dolazi do toliko saobraćajki jeste nepoznavanje veštine upravljanja tim vozilom. Ljudi sednu i misle da sve znaju. Kvad malo zavara vozača jer je manji od automobila, pa misle da mogu tek tako da upravljaju njime, kao sa mopedom, a onda im vozilo vrlo brzo pokaže da to nije moguće. Ljudi uglavnom traže načine kako da zaobiđu propise, a to zaobilaženje vrlo često ume jako puno da košta i košta ih života - jasan je dr Jevtić.

Primetno je još, govori dr Jevtić. da se kvadovi sve više pojavljuju u "off-road" vožnji, odnosno, van javnih saobraćajnih površina gde se koriste uglavnom kao adrenalinsko vozilo. Ljudi ih nezaštićeni voze po šumskim putevima, a tu se, uglavnom, govorion dalje, i dešava veliki broj saobraćajnih nesreća.

- Tu se postavlja i pitanje osiguranja za vaše zdravstveno lečenje o čemu ljudi uopšte ne vode računa. Saobraćajna policija vam svakako neće raditi uviđaj u šumi jer je to van puta. To je gomila procedura koje ljudi zanemaruju, da ne pričamo o izostanku zaštitne opreme. Vrlo često vidimo ljude na kvadovima koji ne nose zaštitnu kacigu i nemaju nikakvu opremu. To je sfera koja mora zakonski jako brzo da se dotera i dotegne kako ne bismo imali prevrtanja sa smrtnim ishodom - izričit je naš sagovornik.

On smatra i da nakon ovakvih tragičnih događaja ništa ne može da se promeni "samo od sebe".

- Još ta oblast nije uređena kako je to uređeno u Evropi. Uglavnom, još se kod nas kvad može registrovati kao radna mašina. To su one zelene tablice koje koristi i traktor. On može da bude radna mašina, ali da bi bio traktor, mora da ima obaveznu kabinu propisanu našim zakonom i žuto rotaciono svetlo, čega u većini slučajeva nema. Teški četvorocikl mora da ima svoja pravila registracije, a ne da se sve vreme koriste zakonske poštapalice. Ako ste traktor, onda budite traktor, imajte kabinu i rotaciju, a ne da budete kvad koji ćete iz zabave da vozite van puta ili po gradu. Zaključak je da moramo svi zajedno - i oni koji pišu zakone i auto-škole - uspostaviti sistem edukacije, obuke, vaspitanja i obrazovanja naše dece, kako bi shvatila da to nije igračka. Sve to može da košta života - zaključuje dr Jevtić za Telegraf.rs

Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 22 sata u Batajnici, dvojica mladića Đ. M. (24) i M. M. (25), uletela su kvadom u kanal i izgubila živote.

Autor: D.B.